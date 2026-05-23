Grosse saisie de drogue par la police nigerienne

Grâce au recoupement des informations et sur renseignements fournis par la Direction de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite des Stupéfiants (OCRTIS ) par rapport à un camion qui transporterait de la drogue en provenance d’Accra/Ghana, un dispositif placé à l’entrée de la ville de Zinder a intercepté ledit camion qui a été conduit dans les services de l’antenne OCRTIS, rapporte une dépêche de la police.

La fouille minutieuse qui a suivi a permis de saisir 233 briques de cocaïne d’un poids total de 268,045 kg dissimulées dans des compartiments aménagés sous la remorque.

La valeur marchande de la drogue saisie est estimée à 16.082.700.000 fcfa.

08 individus de nationalité nigérienne ont été interpellés. D’autres personnes sont activement recherchées au Niger, au Ghana et à Lomé.

Les premiers éléments de l’enquête font ressortir que le camion a quitté le Libéria, passé par Accra/Ghana puis le Nigéria avant d’être intercepté à Zinder.

La drogue va continuer sur Agadez pour remonter en Libye où elle sera revendue plus chère.

Les perquisitions effectuées dans un garage et aux domiciles des personnes interpellées ont permis de découvrir plusieurs plaques d’immatriculation de différents pays.

En raison du caractère transnational du trafic relevant de la compétence du Pôle Judiciaire Spécialisé en matière de Lutte contre le Terrorisme et la Criminalité Transnationale Organisée, le dossier va être transféré à Niamey pour la suite des investigations.

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