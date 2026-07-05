Gazoduc transsaharien : lancement du comité technique au Niger, la SONIDEP s’engage aux côtés du ministère du Pétrole…

Le ministre du Pétrole, M. Hamadou Tini, a officiellement lancé dans les locaux de son ministère, les travaux préparatoires du comité technique chargé de la mission de reconnaissance du tracé du Gazoduc transsaharien sur le territoire nigérien.

Cette étape marque l’ouverture d’une phase clé de préparation pour un projet qualifié d’« opportunité majeure » par le ministre.

Dans son allocution, M. Tini a souligné que le projet constitue une chance décisive de valoriser les ressources gazières du pays, de renforcer la position géostratégique du Niger et de créer des richesses au profit des générations présentes et futures.

Il a précisé que la mission de reconnaissance vise à recueillir des données techniques, foncières, environnementales, sécuritaires et socio-économiques fiables, indispensables à la conduite des études détaillées et à l’optimisation du corridor du projet.

Le ministre a insisté sur les exigences de gouvernance et de transparence : « Les conclusions de vos travaux devront être exclusivement guidées par l’intérêt supérieur de l’État. »

Il a également mis l’accent sur la sécurité des équipes sur le terrain et la protection des informations collectées.

La Société Nigérienne des Produits Pétroliers (SONIDEP) aura une participation importante à cette phase, comme l’a rappelé son directeur général lors de la cérémonie d’installation du comité.

En prenant la parole après la mise en place du comité, le DG a réaffirmé l’engagement de la SONIDEP à contribuer par son expertise logistique et opérationnelle, en particulier pour l’approvisionnement, la gestion des infrastructures et la coordination avec les acteurs locaux.

Cette implication vise à garantir la fluidité des opérations sur le terrain et à faciliter les interactions avec les communautés affectées par le tracé.

Le comité technique, composé d’experts nationaux est chargé d’établir un rapport de reconnaissance complet qui servira de base aux études de faisabilité et d’impact.

Les prochains mois seront consacrés aux reconnaissances de terrain, aux consultations locales et à la compilation des données nécessaires pour la phase suivante du projet.

Le lancement de ces travaux intervient dans un contexte régional où la sécurisation des corridors énergétiques et la coopération transfrontalière prennent une importance stratégique croissante.

Les autorités nigériennes insistent sur la nécessité d’un processus rigoureux, inclusif et respectueux des normes environnementales et sociales.

Par Tamtaminfo News