Nomination d’un nouveau DGT/CP : un homme d’écoute et d’expérience

« La patience est amère, mais son fruit est doux», comme le dit un adage.

Le Président de la République, Chef de l’Etat, le Général d’Armée Abddourahamane Tchani a, aux termes du décret n°2026-319/PRN/ME/F du 18 juin 2026, nommé MM. Abdou Soumana et Malam Barmou Saidou, respectivement Directeur Général et Directeur Général Adjoint du Trésor et de la Comptabilité Publique.

Cet acte est hautement salutaire, car il couronne la carrière d’un cadre chevronné, attentionné et imbu d’une expérience professionnelle avérée.

Il faut saluer cette nomination, puisque les autorités ont vraiment confié le cordon de la bourse du pays à deux grands commis émérites, qui ont une parfaite connaissance de « la maison », pour y avoir fait leurs gammes, tout au long d’une carrière s’étendant sur des décennies.

M. Barmou est un Ingénieur Informaticien chevronné, formé entre Dakar et Abidjan, dans de prestigieux Ecoles et Instituts universitaires dont la réputation n’est plus à faire. Après avoir géré le système d’information de la DGT/CP pendant plus de 20 ans, il exerça ensuite des fonctions comptables, successivement en tant que 1er Fondé de pouvoir de l’Agent Comptable Central du Trésor (ACCT), Directeur des Opérations Bancaires (DOB), Agent Comptable Central du Trésor, et désormais Directeur Général Adjoint du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGAT/CP).

M. Soumana, pour sa part, est un comptable pur jus. Inspecteur Principal du Trésor de son état, il occupa de très hautes responsabilités au sein de la DGT/CP : Trésorier Général pour l’Etranger (TGE), Payeur Général du Trésor (PGT), Agent Comptable Chargé des Dépôts (ACCD), et aujourd’hui Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGT/CP).

Aujourd’hui, se dresse devant ces deux bosseurs, un défi énorme, certes, mais tout aussi exaltant . En tout état de cause, avec l’avènement de la nouvelle Direction, un vent nouveau souffle d’ores et déjà agréablement sur la DGT/CP. Et il est attendu du nouveau duo en place, de donner un … souffle nouveau à une institution qui aspire à accompagner avec dignité les autorités dans cette oeuvre exaltante de la REFONDATION.

Ainsi, au plan interne, il s’agira de remettre tout le monde au travail dans une ambiance fraternelle et familiale.

C’est dire donc qu’il y a une impérieuse nécessité de calmer cette ébullition qui prévaut sur le front social, au niveau de la DGT/CP.

L’autre challenge auquel va devoir faire face le nouveau binôme dirigeant, est sans conteste la mobilisation et la remise des agents au travail, dans un contexte de refondation qui requiert beaucoup de ressources.

Un autre terrain sur lequel est attendu le tandem Soumana-Barmou, est assurément celui des réformes qui constituent un facteur clé de succès pour toute organisation, dans un monde en perpétuel mutation. Sur cette question, il est malheureux de constater que de l’instauration du Compte Unique du Trésor à l’opérationnalisation de l’application eTresorNiger, en passant par les nouveaux systèmes de paiement de l’UEMOA (SICA : Système Interbancaire de Compensation Automatisée, STAR : Système de Transfert Automatisé et de Règlement, SAGETIL : Système Automatisé de Gestion des Titres et Liquidités), pour ne citer que celles-là, toutes les réformes entreprises à la DGT/CP tardent encore dans leur mise en œuvre.

Il va donc s’agir, sur cet aspect, pour la nouvelle Direction, et avec le concours des plus hautes autorités du Ministère de l’Economie et des Finances, de faire preuve de perspicacité, mais surtout de courage et d’abnégation, en vue de mener dorénavant à bon port, les réformes initiées à la DGT/CP, à l’instar de ce qui se fait au niveau des autres Régies financières que sont la Direction Générale des Impôts (DGI) et la Direction Générale des Douanes (DGD).

En effet, une bonne conduite des réformes au niveau de la DGT/CP permettra, à n’en point douter, d’améliorer la gouvernance économique et financière dans notre pays, et, partant, lui évitera d’avoir la cuillère de bois dans le classement des institutions sœurs de l’espace UEMOA, en matière de mise en œuvre desdites réformes.

Sur le plan externe, le premier objectif serait de rétablir la confiance envers la DGT/CP, fragilisée par le comportement inadapté d’une petite partie du personnel, et d’engager des actions correctives pour préserver l’image collective.

En clair, il convient de restaurer la perception de l’institution auprès de ses parties prenantes et de rétablir des relations de confiance, en facilitant l’accès aux modalités de paiement.

L’amélioration de la mobilisation des recettes non fiscales et de la levée de fonds sur les marchés financiers doit aussi constituer un autre cheval de bataille pour la nouvelle Direction.

Toutes ces actions contribuent à une bonne gouvernance économique et financière, dont l’objectif est de renforcer l’attractivité de notre pays auprès des investisseurs.

Voilà donc quelques-uns des défis qui se présentent à la nouvelle Direction qui vient de mettre les voiles, et à laquelle nous souhaitons bon vent !

Par Ibrahim Aghali