Pour une sécurité renforcée et une libre circulation facilitée: Les ministres de la Sécurité de l’AES reçoivent les orientations du Président Capitaine Ibrahim TRAORÉ…

Le Président du Faso, président en exercice de la Confédération des États du Sahel (AES), le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a reçu en audience, le mercredi à Ouagadougou, les ministres chargés de la Sécurité des États membres de la Confédération.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route de l’An 2 de l’AES, axée sur le renforcement de la gouvernance confédérale et la facilitation de la libre circulation.

La délégation était conduite par le Ministre de la Sécurité du Burkina Faso, le Camarade Commissaire divisionnaire de police Mahamadou SANA, qui a agi en tant que porte-parole. Étaient également présents le Général de division Mohamed TOUMBA, Ministre d’État, ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique et de l’Administration du territoire du Niger, ainsi que le Représentant du ministre de la Sécurité et de la Protection civile du Mali, Oumar SOGOBA, secrétaire général dudit département.

Le Commissaire divisionnaire Mahamadou SANA a rappelé que cette session des ministres de la Sécurité répond à l’agenda prévu pour la deuxième année de la Confédération.

« Pour l’an 2, l’élément central de la gouvernance est réellement le renforcement de la libre circulation des personnes et des biens sur l’ensemble de l’espace confédéral », a-t-il déclaré. Selon lui, la facilitation des déplacements et des échanges au sein de l’AES est une condition indispensable au développement économique et à la stabilité régionale.

Au-delà de la libre circulation, la réunion a servi de cadre pour renforcer la coopération en matière de sécurité entre les pays membres.

Les participants ont discuté des mécanismes d’harmonisation des procédures et du contrôle routier, ainsi que d’un protocole additionnel relatif à la sécurité intérieure.

Ce document vise à uniformiser les pratiques opérationnelles et juridiques afin d’améliorer la coordination transfrontalière contre les menaces communes.

Les orientations fournies par le Président Capitaine Ibrahim TRAORÉ ont porté sur la nécessité d’une réponse concertée face aux défis sécuritaires, tout en garantissant la fluidité des échanges et des déplacements au sein de l’espace confédéral. Les ministres ont salué l’engagement du Président en exercice et se sont dits déterminés à décliner ces orientations dans leurs administrations respectives.

La Confédération des États du Sahel prévoit de poursuivre les consultations techniques et de finaliser le protocole additionnel dans les semaines à venir, en vue de sa soumission aux instances décisionnelles de l’AES.