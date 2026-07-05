Sahel : juillet 2026, le tournant d’une guerre qui change de visage

Les attaques qui ont frappé presque simultanément le Burkina Faso, le Mali et le Niger entre la fin du mois de juin et le début du mois de juillet 2026 ne constituent pas une simple poussée de violence. Elles marquent un tournant. Elles montrent que les groupes armés ont fait évoluer leur stratégie et cherchent désormais à mener une guerre d’usure à l’échelle régionale.

En l’espace de quelques jours, plusieurs localités ont été visées. Au Burkina Faso, Gayéri, Solhan et Sebba ont subi des attaques d’envergure, auxquelles les Forces armées burkinabè ont répondu par une contre-offensive que l’état-major présente comme l’une des plus importantes de ces derniers mois, annonçant la neutralisation de plus de 400 assaillants ainsi que la saisie d’un important arsenal (État-major général des armées du Burkina Faso, 30 juin 2026).

Au Mali, Anéfis, Aguelhoc, Gao, Sévaré et Kéniéroba ont été ciblées presque au même moment, avant que les Forces armées maliennes n’annoncent avoir repris le contrôle de la situation (État-major général des Armées du Mali ; Reuters, 4 juillet 2026).

Au Niger enfin, les opérations conduites dans la région de Tillabéri, notamment à Torodi et dans l’Anzourou, se sont également soldées par la neutralisation de plusieurs assaillants selon les Forces armées nigériennes.

Pris séparément, chacun de ces événements pourrait être interprété comme une attaque terroriste de plus. Mais lorsqu’on les analyse ensemble, une autre lecture s’impose. Les groupes armés ne cherchent plus seulement à contrôler des espaces ou à harceler des positions militaires isolées.

Ils veulent désormais ouvrir plusieurs fronts simultanément afin de disperser les forces de défense, saturer leurs capacités de réaction et installer durablement un climat d’insécurité.

Leur mode opératoire traduit cette évolution. Les colonnes circulent rapidement à moto, les attaques sont coordonnées, les objectifs soigneusement choisis, les moyens de communication mieux maîtrisés et les engins explosifs improvisés largement utilisés. Cette capacité d’adaptation explique pourquoi, malgré les pertes qu’ils enregistrent régulièrement, ces groupes continuent de représenter une menace sérieuse.

Mais cette séquence révèle aussi une autre réalité, souvent moins commentée. Les armées du Mali, du Burkina Faso et du Niger ne sont plus celles de 2021 ou de 2022. Depuis les changements politiques intervenus en 2023, les trois pays ont investi dans le recrutement, la formation, le renseignement, les drones, les équipements et la coordination de leurs opérations. La création de la Confédération de l’AES en juillet 2024, dans le prolongement de la Charte du Liptako-Gourma de septembre 2023, a renforcé cette dynamique de coopération militaire.

Les contre-offensives menées ces derniers jours montrent que les groupes armés sont désormais confrontés à des forces plus mobiles, mieux coordonnées et plus offensives. Ils peuvent encore frapper, parfois durement, mais ils subissent également des pertes importantes lorsqu’ils affrontent directement les armées nationales.

Au-delà de la dimension militaire, un autre changement mérite l’attention. Depuis 2023, les trois États ont entrepris de reprendre davantage la maîtrise de leurs ressources naturelles.

Le Mali a adopté un nouveau Code minier pour renforcer la participation de l’État dans l’exploitation de l’or. Le Burkina Faso a engagé des réformes dans le secteur minier, notamment avec la création d’outils nationaux de transformation. Le Niger a, de son côté, revu plusieurs accords dans le secteur de l’uranium afin d’obtenir une meilleure valorisation de ses ressources.

Ces réformes répondent à une même logique : faire en sorte que les richesses produites sur le sol sahélien profitent davantage aux budgets nationaux, aux infrastructures, aux services publics et, à terme, aux populations. Leur impact économique devra être évalué dans la durée, mais elles traduisent un changement d’orientation assumé.

Dans le même temps, le Sahel est devenu l’un des principaux espaces de recomposition géopolitique du continent africain. Les nouveaux partenariats militaires, la diversification des relations internationales et les réformes économiques engagées par les pays de l’AES modifient des équilibres installés depuis plusieurs décennies. Cette évolution nourrit des débats parfois très polarisés et alimente une véritable bataille des récits autour de la situation sécuritaire dans la région.

Une chose demeure néanmoins incontestable. Malgré la multiplication des attaques, les groupes armés n’ont pas empêché les trois États de renforcer leur coopération, de poursuivre leurs réformes et de maintenir leur agenda politique.

La violence reste élevée, mais elle n’a pas produit l’effet stratégique que recherchent ces groupes : désorganiser durablement les institutions et briser la dynamique engagée par les États de l’AES.

Le Sahel est donc entré dans une nouvelle phase. La réponse ne dépendra pas uniquement des opérations militaires. Elle reposera tout autant sur la qualité du renseignement, la coopération entre les États, la confiance des populations, la bonne gouvernance et la capacité à transformer les immenses ressources de la région en développement concret. C’est sur cet équilibre que se jouera l’avenir du Sahel.

Par Ousmane Jazy