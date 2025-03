Grande Victoire du Niger: le Colonel Major Pelé à la FIFA…

Le Président de la Fenifoot, Colonel Major Djibrilla Hima Hamidou dit Pélé, a été élu brillamment, aujourd’hui au Comité Exécutif de la FIFA à l’issue d’un vote au niveau de la CAF!

C’est une grande victoire pour le Niger, et pour le football national.

Les autorités nigeriennes avec en tête le chef de l’état qui n’ont ménagé aucun effort pour arracher cette victoire historique.

Qui est pelé ?

Lisons ce portrait de pelé écrit par Ousmane Keita

Brave et vaillant Officier supérieur des Forces armées nigériennes (FAN) formé dans la très célèbre Académie royale de Meknès au Maroc, le colonel-major Djibrilla Hima Hamidou est avant tout un passionné du football d’où ce surnom de « Pelé ». Président de l’Association sportive des FAN puis de la Ligue de football de Niamey, il sera brillamment élu, en juillet 2009, au poste de Président de la Fédération nigérienne de football (FENIFOOT). Sous sa gestion, le Niger connaitra enfin ses heures de gloire, une sorte de déclic après plusieurs décennies de disette et de léthargie. Le début d’une décennie faste. Coup sur coup et à la surprise générale, le Niger décrochera sa 1ère participation historique à une Coupe d’Afrique des Nations (CAN), en 2012, au Gabon, puis une 2ème de suite, en 2013, en Afrique du Sud.



Les participations aux grands rendez-vous africains, et même mondiaux, se succèdent mais ne se ressemblent pas. Le Niger sera présent à trois Championnats d’Afrique des Nations CHAN en 2011, 2016 et 2020, deux CAN des moins de 17 ans, en 2015, à Niamey, et en 2017 au Gabon. Demi-finaliste, l’équipe nationale junior, le Mena cadet, se qualifie, pour la 1ère fois, à une Coupe du monde, en Inde, où il sera éliminé, en 1/8ème de finale, par le Ghana. Outre la CAN U-17, notre pays, grâce à la confiance dont jouit le colonel-major Pelé, à la CAF organisera une 2ème CAN, celle des U20, en 2019, à Niamey et à Maradi. Le Niger remporte, en 2010, son 1er trophée sous régional : la Coupe UFOA des Nations, en battant, en finale, le Benin par 1 but à 0.

L’exemplarité de la gestion saine et orthodoxe du colonel-major Pelé lui a valu d’être reconduit à son poste de Président de la FENIFOOT, à deux reprises, en 2013 à Agadez et en 2017 à Maradi. Au plan continental, il est actuellement le Président de l’UFOA B, qui regroupe 7 pays ouest-africains, et Président de la très sensible Commission Sécurité de la CAF. Il est aussi un membre influent de la Commission d’Organisation des Coupes d’Afrique des Nations COCAN à la CAF, et, enfin, membre de la Commission des Associations à la FIFA. Fort donc de son expérience, et, surtout, riche de son parcours élogieux d’un vrai homme de terrain, Pelé se lance dans ce nouveau défi, celui de se voir élire face à son homologue, le Ghanéen Kurt Okrako comme « membre » du Conseil exécutif de la CAF, ce 12 mars, à Rabat, au Maroc.

Bon vent président.

Tam tam info s’associe à la grande joie du peuple nigérien.

Par Tamtaminfo News