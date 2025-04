Grands Lacs : trois séquences diplomatiques en une semaine…

Les tensions restent vives dans l’Est de la République démocratique du Congo. Pendant ce temps, une série d’initiatives diplomatiques s’est accélérée cette semaine, entre Doha, Kigali et Washington, dans le but de désamorcer la crise et de relancer un processus de paix régional.

La crise dans l’Est de la République démocratique du Congo (RDC) a donné lieu cette semaine à une intense activité diplomatique, marquée par trois événements majeurs.

Le 23 avril, la RDC et l’Alliance fleuve Congo (AFC)/M23 ont signé une déclaration conjointe, convenant d’un cessez-le-feu immédiat, du rejet des discours de haine et de l’ouverture d’un dialogue sur les causes profondes du conflit. Les deux parties ont salué la médiation du Qatar qui a permis cette avancée après un séjour de plusieurs de leurs représentants à Doha.

Le lendemain, 24 avril, le président togolais Faure Gnassingbé s’est rendu à Kigali dans le cadre de son mandat de médiateur pour l’Union africaine. Il s’est entretenu avec son homologue rwandais Paul Kagamé, évoquant les implications régionales de la crise et les accusations croisées de soutien aux groupes armés. Faure Gnassingbé a déclaré vouloir « poser les bases d’un dialogue constructif » entre les acteurs concernés.

Enfin, le 25 avril à Washington, une Déclaration de principes a été signée entre la RDC et le Rwanda sous médiation américaine. Les deux pays se sont engagés à respecter la souveraineté de chacun, à s’abstenir de toute ingérence et à mettre fin aux soutiens aux groupes armés. Un accord de paix complet est désormais envisagé à la Maison Blanche.

En parallèle, sur le plan politique intérieur, les autorités congolaises ont suspendu le parti PPRD de l’ancien président Joseph Kabila et engagé des poursuites contre lui pour « haute trahison ».