Hamani Kargné, un ingénieur du numérique nommé ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies au Niger….

Le gouvernement nigérien enregistre un nouveau visage à la tête du ministère de la Communication et des Nouvelles Technologies de l’Information. Ingénieur informaticien et spécialiste de la gouvernance électronique, Hamani Kargné prend les commandes d’un département stratégique, au cœur des enjeux liés à l’information, à la transformation numérique et à la modernisation de l’administration publique.

Formé à l’Institut africain d’informatique (IAI) de Libreville, au Gabon, où il a étudié de 1989 à 1992, Hamani Kargné dispose de plus de trois décennies d’expérience dans l’administration publique et le secteur des technologies de l’information.

Avant sa nomination au gouvernement, il s’est illustré dans plusieurs fonctions liées à l’informatisation de l’administration nigérienne, à la gouvernance électronique et au développement des services numériques.

Il a notamment été conseiller technique au Haut-Commissariat à l’Informatique et aux Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication, puis expert en gouvernance électronique au Cabinet du Premier ministre, où il a contribué à la réflexion et à la mise en œuvre de politiques publiques dans le domaine du numérique.

Par la suite, il a occupé les fonctions de responsable de l’e-gouvernement à l’Agence nationale pour la société de l’information (ANSI), institution chargée d’accompagner la transformation numérique de l’administration nigérienne.

Le 26 juin 2020, il a été nommé directeur du contrôle et de la conformité à la Haute Autorité de protection des données à caractère personnel (HAPDP), où il a participé aux actions de sensibilisation relatives à la protection de la vie privée, à la sécurisation des informations et aux défis liés à la numérisation croissante des services publics.

La nomination de Hamani Kargné intervient dans un contexte où la communication et les nouvelles technologies occupent une place déterminante dans le développement du Niger.

À la tête de ce département, il devra contribuer au renforcement du secteur des médias, à l’amélioration de la communication publique, à l’accélération de la transformation numérique, au développement des infrastructures et services numériques, ainsi qu’à la protection des données à caractère personnel.

Son profil technique et son expérience de l’administration numérique constituent des atouts importants pour accompagner les ambitions du Niger dans le domaine des technologies de l’information et de la communication.

À Monsieur Hamani Kargné, nous adressons nos vœux de plein succès dans l’exercice de ses nouvelles fonctions.

Que cette mission lui permette de mettre son expertise, son expérience et son engagement au service de la modernisation de l’administration, du développement du numérique et du rayonnement de la communication publique nigérienne.

Bon vent, Monsieur le Ministre, et bonne mission au service de la République du Niger !

Source : Aïr-Info