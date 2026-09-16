Trafic de cocaïne, pourquoi le Niger paie-t-il le prix des réseaux mondiaux ?

Il y a des formules qui circulent vite parce qu’elles flattent les préjugés. Dire du Niger qu’il serait une « plaque tournante de la cocaïne » en fait partie. Une telle accusation ne vise pas seulement un phénomène criminel. Elle jette le soupçon sur un État, sur ses institutions et sur tout un peuple.

Le Niger, comme plusieurs pays du Sahel, fait face aux réseaux transnationaux de la drogue. Son territoire immense, ses frontières difficiles à surveiller et l’insécurité régionale en font un espace convoité par les trafiquants. L’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) confirme d’ailleurs que les routes terrestres traversant le Sahel, notamment en direction de l’Algérie et de la Libye, sont utilisées par des réseaux de trafic de cocaïne. Mais cette réalité régionale ne signifie pas qu’un État soit lui-même l’organisateur du trafic (ONUDC, Drug Trafficking in the Sahel).

Un pays qui saisit de la drogue et interpelle des suspects ne peut pas être présenté automatiquement comme le promoteur du trafic qu’il combat. La distinction entre territoire utilisé par des réseaux criminels et État organisateur du trafic est essentielle.

La presse française a récemment révélé une affaire qui devrait inspirer davantage de retenue. Selon Le Monde, Firat Cinko est soupçonné d’avoir organisé un trafic international de cocaïne entre le Venezuela, la Martinique et la France métropolitaine.

Un procès devant une cour d’assises a été ordonné à son encontre.

L’enquête décrit un homme installé dans le 8ᵉ arrondissement de Paris, à environ 200 mètres de l’Élysée et à proximité immédiate du ministère de l’Intérieur. Les enquêteurs lui attribuent un rôle de « logisticien » dans un réseau international présumé (Le Monde, 8 février 2026).

Le Niger ne figure pas dans ce dossier. Il n’est ni le point de départ, ni le lieu de commandement, ni la destination du trafic présumé décrit par Le Monde. Pourtant, personne de sérieux ne conclurait que la France est, à elle seule, une « plaque tournante de la cocaïne » parce qu’un réseau présumé aurait été organisé depuis un appartement situé à quelques centaines de mètres du palais présidentiel. Pourquoi appliquer au Niger une logique que l’on refuserait pour la France ?

La cocaïne est un trafic mondial.

Elle implique les pays producteurs d’Amérique latine, les voies maritimes, les territoires de transit, les ports, les réseaux de transport, les circuits de blanchiment et les grands marchés de consommation. Les données européennes montrent que la cocaïne entre principalement en Europe par différentes voies, notamment maritimes, et que les grands ports de Belgique, des Pays-Bas, d’Espagne et d’autres pays européens jouent un rôle important dans les saisies (EUDA, European Drug Report 2025).

L’Afrique de l’Ouest est effectivement concernée par ces routes. L’ONUDC explique que la région constitue un espace de transit entre l’Amérique du Sud et l’Europe et que certaines cargaisons poursuivent leur route vers l’Afrique du Nord et l’Europe. Les données disponibles montrent également que des routes terrestres traversent le Sahel, notamment par le Mali, le Burkina Faso et le Niger (ONUDC, Drug Trafficking in the Sahel).

Mais l’Afrique de l’Ouest n’est pas l’unique centre du phénomène. Les réseaux sont transcontinentaux. En 2025, Europol a encore documenté des opérations reliant directement l’Amérique latine, l’Afrique de l’Ouest et l’Europe, avec des cargaisons transportées par voie maritime et des réseaux organisés depuis plusieurs continents (Europol, 2025).

Le Niger ne reste pas spectateur.

L’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants, OCRTIS, mène une lutte active contre les réseaux criminels. Ses opérations montrent une présence réelle sur le terrain, fondée notamment sur le renseignement, la surveillance et l’interception.

En mai 2026, OCRTIS a saisi 268,045 kilogrammes de cocaïne à Zinder et interpellé huit personnes. En septembre 2025, 51,7 kilogrammes de cocaïne avaient été saisis à Gaya, avec trois arrestations. À Tahoua, en juin 2026, un réseau international a été démantelé avec la saisie de 263 000 comprimés d’ecstasy et six interpellations. À Agadez, en août 2026, plusieurs opérations ont également permis des saisies et des arrestations liées à différents stupéfiants (Agence Nigérienne de Presse, mai 2026 ; ANP, octobre 2025 ; ANP, juin 2026 ; Les Échos du Niger, août 2026).

Ces résultats ne signifient évidemment pas que le Niger serait épargné par la menace. Ils montrent au contraire que le pays est exposé à des réseaux transnationaux qui utilisent les routes commerciales et terrestres de la sous-région. Mais ils montrent aussi que les services nigériens interceptent des cargaisons et démantèlent des réseaux.

Il faut donc cesser de juger une nation à travers les crimes commis par quelques individus sur son territoire. Un trafiquant ne représente pas le Niger, pas plus qu’un réseau présumé installé à quelques centaines de mètres de l’Élysée ne représente la France.

Le Niger ne demande pas l’indulgence. Il demande l’honnêteté. Il faut combattre les trafiquants, renforcer la coopération régionale, poursuivre les complices et assécher les financements criminels. Mais il faut aussi refuser les amalgames.

À deux pas de l’Élysée, une affaire de trafic international présumé a rappelé que le narcotrafic peut prospérer jusque dans les centres les plus surveillés. L’affaire décrite par Le Monde montre surtout que la proximité géographique avec un centre de pouvoir ne suffit pas à caractériser la responsabilité d’un État.

La réalité du trafic de cocaïne est beaucoup plus complexe. Les cargaisons partent principalement d’Amérique latine, empruntent différentes routes maritimes, aériennes ou terrestres, traversent parfois l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, puis atteignent les marchés européens. Les données européennes montrent notamment l’importance des ports et des chaînes logistiques européennes dans l’arrivée de la cocaïne sur le marché continental (EUDA, 2025).

Avant de qualifier le Niger de « plaque tournante », il faut donc regarder l’ensemble de la chaîne : les pays producteurs, les organisations criminelles, les itinéraires de transit, les intermédiaires, les ports, les réseaux financiers et, finalement, les marchés où la cocaïne est vendue et consommée.

Le Niger lutte. OCRTIS agit. Les saisies de Zinder et de Gaya en sont des exemples documentés. La question n’est donc pas de nier l’existence du trafic au Niger. Elle est de savoir si l’on veut analyser honnêtement un phénomène criminel transnational ou simplement coller une étiquette à un pays.

Ce sont deux choses très différentes.

Par Ousmane Jazy