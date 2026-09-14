Les “LUMPEN RADICALISTES” à L’ASSAUT des NOBLES RELIGIONS…

Ce Concept emprunté a mon Frère Camerounais, African Tout Court Djeukame Tchiameni , attire l’Attention sur la dangerosité pour la Lutte de Libération africaine , d’une catégorie de Militants dans l’èmotion, le Culte de la Personnalité, l’opportunisme pour leur plus grande majorité.

Ce sont également pour certains , comme le souligne un Frère Malien Tout Court , Cheickne Camara le philosophe , de ” Grands Bavards ” .

Ils ont envahi l’Espace mediatico-politique . Une véritable prise en otage des Décideurs dans nos États.

Il aura suffi que le Président du Faso parle des Religions, les voilà qui se lancent à l’assaut de nos Nobles Religions, l’Islam et le Christianisme.

Ils n’ont pa entendu la proclamation de Foi du Président Traorè, son attachment à sa Religion.

Ils ne savent pas le Père de l’égyptologie, le support du Kemetisme et de ” l’ancestrologie ” , le Pr Cheick Anta Diop n’est pas mort athée , mais souphiste !

Kankan Moussa , Askia Mohammed Toure dont nous sommes fiers d’être les Heritiers, n’étaient-ils pas des Musulmans Porteurs du Flambeau de l’Islam ?

En ce 21ème , la Oummah islamique dans sa grande majorité assume sans complexe sa Religion, avec une pleine connaissance de ses tenants et finalités.

ll faut donc cesser l’infantilisation des Millions de musulmans africains.

Ces Lumpens radicalistes versus ” Grand Bavards ” sont généralement d’une culture scientifique, historique, approximative . Même leur Culture générale est notoirement insuffisnte .

Malgré ces Tares immenses , ils s’érigent en Grandes Experts en geo-polique ; en Revolutionnaires; en Éveilleurs des Consciences des Africains.

lls en sont arrivés à galvauder le Concept de Panafricanisme.

Ces derniers jours, ils s’attaquent avec hargne à nos nobles Religions ; l’Islam et le Christianisme.

Ils tentent de les vider de leur véritable substrat humaniste, de leur capacité à mobiliser les Peuples, évitant de rappeler les Rôles de ces Religions , dans les progrès de l’Humanité .

En Nigerien Tout Court,et Sahelo-africain Engagé, nous denoncerons ces narratifs malveillants, contreproductifs pour la Marche de la TRANSITION-REFONDATION . ” Dans notre Affaire du Sahel il ya la Main de Dieu ” dixi Choguel Kokalla Maïga.

S’attaquer à l’Islam par des raccoursis reposant sur de mauvais comportements, et de mauvaises pratiques d’une minorité de Personnes, même à l’ échelle de l’histoire des faits religieux, témoigne d’une sous-culture intellectuelle , ou d’une volonté de manipulation des Masses populaires , pour des Agendas politiques à finalité necessairement satanique.

Les Etudes islamiques peuvent être Théologiques, c’est généralement la dominance . Elles peuvent également être scientifiques.

Les Nations qui ont valorisé la dimension scientifique ou tecnnologique , connaissent des niveaux de développement très remarquables .

Tout depend de la Vision des Dirigeants . L’Iran, la Turquie, Singapour sont , des modeles par excellence , de la bonne application de l’Islam aux fins du progres soci-opolique .

A présent que les masques sont tombés, que nous avons compris que nous avons à faire à une Guerre de reconquête par Terro-mercenaires sponsorisés, , nous ne devons pas verser dans des campagnes contre l’Islam ou le Christianisme .

Les nombreux sillons du vrai Jihad des TRANSITION-REFONDATIONS , ouverts dans les pays de l’AES nécessitient pour leurs avancements , l’adhésion des Peuples du Sahel ; et donc une démarche prospective d’appropriation populaire.

Il ne saurait y avoir de place aux Discours divisionnistes, particulièremrnt ceux exploitant la Religion ou les identités communautares .

Au Niger, nous avons choisi sans faux fuyant, de nous battre sous la bannière de nos Prières. Nous ne doutons point de l’apport de nos Prières à la Protection de note cher Pays.

Vive les AFRICAINS TOUT COURT debout pour la LIBÉRATION FINALE de notre AFRIQUE.

Par Elhadj MAIGA Alzouma

