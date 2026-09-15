Réaménagement du gouvernement : 4 nouveaux ministres font leur entrée au gouvernement…

Le Président de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence le Général d’Armée Abdourahamane Tiani, a signé ce jour mardi 15 septembre 2026, un décret portant réaménagement du Gouvernement.
Aux termes de ce décret, sont nommés :
- Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage :
- Colonel BILALY ELHADJ GAMBOBO
- Ministre de la Refondation et de la Promotion des
Valeurs Sociales :
- Monsieur ABDOURAHAMANE OUMAROU
- Ministre de l’Energie :
- Lieutenant-colonel SEYNI ALZOUMA
- 4.Ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l’Information :
- Monsieur HAMANI KARGNE.
Fait à Niamey, le 15 septembre 2026
Le Secrétaire Général du Gouvernement
MAHAMANE ROUFAI LAOUALI