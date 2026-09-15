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Réaménagement du gouvernement : 4 nouveaux ministres font leur entrée au gouvernement…

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Réaménagement du gouvernement : 4 nouveaux ministres font leur entrée au gouvernement…
Lettre de tamtam
  • septembre 15, 2026
2 heures ago
27 Less than a minute

Le Président de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence le Général d’Armée Abdourahamane Tiani, a signé ce jour mardi 15 septembre 2026, un décret portant réaménagement du Gouvernement.
Aux termes de ce décret, sont nommés :

  1. Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage :
  • Colonel BILALY ELHADJ GAMBOBO
  1. Ministre de la Refondation et de la Promotion des
    Valeurs Sociales :
  • Monsieur ABDOURAHAMANE OUMAROU
  1. Ministre de l’Energie :
  • Lieutenant-colonel SEYNI ALZOUMA
  • 4.Ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l’Information :
  • Monsieur HAMANI KARGNE.

Fait à Niamey, le 15 septembre 2026

Le Secrétaire Général du Gouvernement
MAHAMANE ROUFAI LAOUALI

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