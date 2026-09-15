Réaménagement du gouvernement : 4 nouveaux ministres font leur entrée au gouvernement…

Le Président de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence le Général d’Armée Abdourahamane Tiani, a signé ce jour mardi 15 septembre 2026, un décret portant réaménagement du Gouvernement.

Aux termes de ce décret, sont nommés :

Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage :

Colonel BILALY ELHADJ GAMBOBO

Ministre de la Refondation et de la Promotion des

Valeurs Sociales :

Monsieur ABDOURAHAMANE OUMAROU

Ministre de l’Energie :

Lieutenant-colonel SEYNI ALZOUMA



4.Ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l’Information :

Monsieur HAMANI KARGNE.



Fait à Niamey, le 15 septembre 2026

Le Secrétaire Général du Gouvernement

MAHAMANE ROUFAI LAOUALI