À Indianapolis, la communauté nigérienne des États-Unis célèbre son unité, sa culture et son engagement…



La communauté nigérienne des États-Unis s’est retrouvée à Indianapolis, dans l’Indiana, à l’occasion d’un grand rassemblement organisé par le Conseil des Nigériens aux États-Unis d’Amérique (CONUSA), sous le thème : « Ensemble pour une diaspora unie et engagée ».

La rencontre a réuni plusieurs centaines de Nigériens et Nigériennes venus d’une douzaine d’États et de différentes localités des États-Unis. Durant toute la journée, la musique, les couleurs, la gastronomie et les traditions du Niger ont occupé une place centrale, dans une ambiance à la fois festive, fraternelle et communautaire.

Un pique-nique sous le signe de la convivialité

La première partie du rassemblement s’est déroulée autour d’un grand pique-nique communautaire, marqué par des activités sportives, des échanges et des séances de networking entre les participants.

Ce moment de détente a permis aux membres de la diaspora venus de différents États de se retrouver, de faire connaissance et de renforcer les liens qui les unissent.

La gastronomie nigérienne était également largement représentée. Les participants ont pu déguster plusieurs spécialités du pays, notamment le dambou, le suya ou dibi, le foura, le doungourin damo, le fankassou, le farimassa et le massa, auxquels se sont ajoutés plusieurs autres mets traditionnels. La diversité des plats proposés a donné au pique-nique une véritable dimension culturelle et familiale.

Le taekwondo nigérien fait sensation

Parmi les activités de la journée figurait une présentation d’un club de taekwondo dirigé par des Nigériens. La démonstration a permis de mettre en valeur le dynamisme de la communauté dans le domaine sportif et les valeurs de discipline et de persévérance véhiculées par cette discipline.

Ce moment a également été marqué par la graduation du président du Bureau Executif Federal du CONUSA, M. Moctar Mayaki, à la ceinture noire, une distinction accueillie avec enthousiasme par les participants.

Sani Issa et Bachir Almagir, témoins de l’histoire du CONUSA

La seconde phase de la manifestation a été consacrée à une soirée de gala, au cours de laquelle les participants ont pu découvrir davantage le CONUSA, son histoire, son organisation et son fonctionnement.

Pour cette séquence, les organisateurs ont fait appel à deux personnes ressources de la communauté nigérienne des États-Unis : M. Sani Issa et M. Bachir Almagir.

Tous deux ont vécu de près l’évolution structurelle de la communauté nigérienne aux États-Unis et disposent, de par leur parcours et leur implication, d’une connaissance approfondie de son histoire. Leur témoignage a ainsi permis de donner aux participants un éclairage particulièrement utile sur les différentes étapes ayant conduit à la création du CONUSA, les raisons de sa mise en place, son évolution et son mode de fonctionnement.

Leurs interventions ont constitué un véritable rappel historique pour les anciens et une occasion d’apprentissage pour les nouvelles générations de la diaspora.

Les différentes structures du CONUSA présentées

La soirée a également été l’occasion de présenter aux participants les différentes composantes de la structure, notamment le Bureau Exécutif Fédéral, la Commission des Affaires juridiques et de contrôle (CAJ/C) et le Conseil Consultatif.

M. Inoussa Moussa, président de la Commission des Affaires juridiques et de contrôle, a expliqué le rôle de sa commission, notamment en matière de transparence dans la gestion des ressources du CONUSA et de conformité des activités de l’organisation avec ses textes.

De son côté, M. Ayouba Hassoumi Moussa, trésorier général, a présenté le mécanisme de collecte des cotisations ainsi que le système d’allocation de délégués aux différentes sous-sections.

Ces présentations ont permis aux membres de la communauté de mieux comprendre les mécanismes de fonctionnement de leur organisation et les responsabilités confiées à chacune de ses instances.

La transmission des langues au cœur des préoccupations

La question de la transmission culturelle aux enfants de la diaspora a occupé une place importante au cours de la rencontre.

M. Nassirou Oumarou, président de la sous-section locale de Philadelphie, a notamment appelé les parents à faire de la maîtrise des langues nigériennes une priorité dans l’éducation de leurs enfants.

Son intervention a mis en évidence un enjeu majeur pour la diaspora : permettre aux nouvelles générations, nées ou ayant grandi aux États-Unis, de conserver un lien solide avec leurs racines linguistiques et culturelles.

Dans le même esprit, une session de questions-réponses sur les langues et la culture nigériennes a été organisée pour les enfants. Animée par Mme Amina Tahirou, secrétaire chargée de la promotion de la femme et de l’enfant, cette activité a permis aux plus jeunes de tester leurs connaissances dans une atmosphère ludique.

Des cadeaux ont été remis aux enfants ayant fourni les bonnes réponses, encourageant ainsi leur intérêt pour les langues, l’histoire et la culture du Niger.

Un défilé de mode célébrant la diversité du Niger

La richesse culturelle du pays a également été mise en valeur à travers un défilé de mode traditionnel, présentant les différentes composantes culturelles et ethniques du Niger.



La rubrique a été animée et présentée par Mme Rachida Nabangui, secrétaire chargée de l’organisation, Mme Jamila Mayaki, membre de la sous-section de l’Indiana et du comité d’organisation, et Mme Nafissa Salihou, ambassadrice et promotrice de la culture Nigérienne.

Les différentes tenues présentées ont permis de mettre en lumière la diversité des traditions vestimentaires nigériennes et de rappeler que cette diversité constitue une richesse fondamentale du patrimoine national.

Aïcha La Nigérienne et Hassane Boukary mettent le feu à la soirée

La soirée de gala a connu plusieurs moments artistiques très appréciés du public.

La célèbre humoriste Aïcha La Nigérienne a notamment repris son titre très populaire « Goudou », une œuvre qui évoque avec humour et réalisme le quotidien de la diaspora, ses réalités, ses habitudes et certaines situations auxquelles les Nigériens vivant à l’étranger peuvent facilement s’identifier.

Sa prestation a provoqué rires et enthousiasme au sein du public, qui a particulièrement apprécié cette évocation humoristique de la vie quotidienne des Nigériens hors du pays.

Sur le plan musical, Hassane Boukary a également offert plusieurs chansons aux participants. Parmi les titres interprétés figurait son incontournable « Niger », considéré comme l’un de ses morceaux phares et qui a particulièrement mobilisé le public.

La musique et l’humour ont ainsi contribué à donner à la soirée une atmosphère chaleureuse et profondément nigérienne.

Un hommage à la communauté nigérienne de l’Indiana

Un moment spécial a été consacré à la communauté nigérienne de l’Indiana, dont l’implication a été déterminante dans l’accueil et la réussite de ce grand rassemblement.

Cette rubrique spéciale de remerciement a été présentée par le Vice President du B. E. F CONUSA M. Abdoul Moumouni Gado, dit « Benjamin ou Ir Niger Labizey », figure connue de la communauté. Dans son intervention, il a adressé ses remerciements à l’ensemble des membres de la communauté nigérienne de l’Indiana pour leur implication, leur disponibilité et les efforts consentis dans l’organisation et l’accueil des participants venus de différents États.

M. Abdoul Moumouni Gado a également tenu à remercier particulièrement M. Souleymane Abdoul Karim, président de la sous-section du CONUSA de l’Indiana, pour son leadership, son engagement et son rôle dans la mobilisation de la communauté locale autour de cet important rendez-vous.

Le président du B. E. F CONUSA, M. Moctar Mayaki, a également adressé une dédicace officielle aux différents business et entrepreneurs nigériens ayant sponsorisé l’événement, reconnaissant ainsi leur contribution à la réussite de cette grande rencontre communautaire.

Une journée pour célébrer l’identité nigérienne

Du pique-nique à la soirée de gala, des activités sportives au défilé de mode, de la gastronomie aux prestations artistiques, cette journée aura été une véritable célébration de l’identité nigérienne aux États-Unis.

Elle aura surtout permis de réunir une communauté dispersée géographiquement mais liée par une histoire, une culture et des valeurs communes.

La forte participation venue de plusieurs États américains témoigne de la volonté des Nigériens de renforcer les liens entre les différentes sous-sections, de favoriser les échanges et de construire une diaspora davantage organisée et solidaire.

L’accent mis sur la transmission des langues et de la culture aux enfants, la présentation du fonctionnement du CONUSA, les échanges sur la transparence et la gouvernance, la promotion des artistes, des sportifs, des entrepreneurs et des traditions nigériennes ont donné à ce rassemblement une dimension qui dépassait largement le cadre festif.

À Indianapolis, le Niger était présent dans les plats, les vêtements, les langues, la musique, l’humour, le sport et surtout dans les cœurs.

Ce grand rassemblement aura ainsi porté un message fort: malgré les distances qui séparent les Nigériens à travers les États-Unis, l’unité, la solidarité et l’attachement à la culture peuvent constituer le socle d’une diaspora forte et engagée.

« Votre voix. Notre force. Notre avenir. » Une devise qui aura trouvé tout son sens à Indianapolis, où plusieurs centaines de Nigériens et Nigériennes se sont retrouvés pour célébrer ce qui les unit et réfléchir ensemble à l’avenir de leur communauté.

Par Oumar Moussa Toure

Secretaire General du Bureau Executif Federal du Conseil des Nigeriens aux Etats Unis d’Amérique ( B. E. F CONUSA)

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