Justice rendue en Guinée…

Ils ont été condamnés à de lourdes peines allant de 10 ans de prison à une peine de réclusion à perpétuité. « Ce verdict est une victoire pour toutes et tous les défenseurs des droits, pour celles et ceux qui demandent que la justice soit rendue.

Le tribunal de Dixinn (Conakry) a condamné mercredi Moussa Dadis Camara chef de la junte militaire au pouvoir en Guinée Conakry entre décembre 2008 et janvier 2010 à une peine de 20 ans de prison pour sa responsabilité dans les événements tragiques du 28 septembre 2009.

Dans son délibéré, le tribunal a partiellement suivi le réquisitoire du ministère public qui avait souhaité la requalification des faits contre les accusés en « crime contre l’humanité » et la réclusion criminelle à perpétuité pour Dadis Camara et quatre de ses co-accusés.

« Le Tribunal déclare Capitaine Moussa Dadis Camara, Colonel Moussa Tiegboro Camara et Commandant Aboubacar Diakité dit Toumba coupables de crimes contre l’humanité du fait de leur responsabilité de commandement (…) condamne Capitaine Moussa Dadis et Moussa Thiegboro Camara à 20 ans emprisonnement chacun », a indiqué le juge Ibrahima Sory Tounkara dans sa lecture du délibéré. Aide de camp de Dadis Camara et commandant d’époque de la garde présidentielle, Aboubacar Diakité a écopé d’une peine de 10 ans d’emprisonnement.

La plus lourde peine a été infligée au Colonel Claude Pivi. Évadé de prison le 4 novembre 2023 et jusque-là introuvable, Pivi qui était ministre chargé de la sécurité présidentielle lors de ces événements tragiques est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une période de sûreté de 25 ans. Un mandat d’arrêt a été émis contre lui.



Quatre des accusés ont été acquittés pour délit non constitué.

L’audience s’est tenue ce 31 juillet 2024 en présence de dix des onze accusés, dont Moussa Dadis Camara, qui dirigeait la junte guinéenne à cette époque. Seul, Claude Pivi, était absent.