La France chassée du Tchad

Le printemps sahélien continu de souffler avec force au détriment de la France, qui se retrouve chassée de la zone sahélienne.

Le Tchad a annoncé la fin de sa coopération de défense avec la France.

Le gouvernement tchadien a annoncé la résiliation de l’accord de coopération en matière de défense signé avec la France en 2019, affirmant vouloir renforcer sa souveraineté et redéfinir ses partenariats stratégiques.

Dans un communiqué de presse publié, hier, le gouvernement de la République du Tchad a annoncé sa décision de mettre fin à l’accord de coopération révisé en matière de défense signé avec la République française le 5 septembre 2019, rapporte l’agence africaine de presse.

« Cette décision, prise après une analyse approfondie, marque selon le porte-parole du gouvernement, Abderaman Koulamallah, ministre des Affaires étrangères, un tournant historique pour le Tchad, 66 ans après la proclamation de la république. Elle permettra au pays d’affirmer sa souveraineté pleine et entière et de redéfinir ses partenariats stratégiques selon les priorités nationales. »

« Conformément aux dispositions de l’accord, le Tchad s’engage à respecter les modalités prévues pour sa résiliation, y compris le délai de préavis, et à collaborer avec les autorités françaises afin d’assurer une transition harmonieuse », a précisé le ministre d’Etat tchadien.

Selon le communiqué, cette décision « ne remet pas en cause les relations historiques et les liens d’amitié entre les deux nations ». Le Tchad reste « déterminé à entretenir des relations constructives avec la France dans d’autres domaines d’intérêt commun, au bénéfice des deux peuples ».

Le gouvernement tchadien a tenu à exprimer « sa gratitude envers la République française pour la coopération menée dans le cadre de cet accord » et s’est dit « ouvert à un dialogue constructif pour explorer de nouvelles formes de partenariat ».

Cette annonce intervient le jour de la visite en République du Tchad du ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.

Ainsi, après plusieurs décennies de présence sur le sol tchadien, l’armée française est chassée comme elle l’a été au Niger, Mali et Burkina Faso.

Cette armée d’occupation a énormément causé du tort aux Etats sahéliens. Elle est à l’origine de la déstabilisation de plusieurs pays de la région en créant et en finançant le terrorisme dans la zone.

Aujourd’hui, vomie et vouée aux gémonies, la France et son armée n’ont plus qu’à se replier dans le reste de leur pré carré ( Sénégal, côte d’ivoire et Gabon) en attendant que le printemps sahélien ne vienne balayer les oligarques africains.

