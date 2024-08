« La France ne digère pas encore le fait d’avoir été chassée du Niger, » déclare le président Tiani

Le Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, le Général de Brigade Abdourahamane Tiani a accordé un entretien exclusif en français, haoussa et djerma à la télévision nationale à l’occasion de la fête nationale de l’arbre.

Dans cet entretien le chef de l’état a abordé plusieurs questions d’intérêt national.

Le président Tiani s’est dit »lucide, fier et satisfait après 365 jours à la tête du pays ».

« C’est un triple sentiment qui m’anime par rapport à cet anniversaire, un sentiment non seulement de lucidité par rapport au chemin parcouru, malgré les embûches, l’adversité, et l’opposition sauvage des puissances extérieures », notamment la France qui ne digère pas le fait d’avoir été chassée d’un pays qu’elle considérait jusqu’alors comme sa vache à lait.



« Nous avons su le 26 juillet redonner au peuple du Niger un signe d’espoir et de souveraineté qui a été la cause principale de tous les obstacles que nous avons dû surmonter au jour le jour pendant 365 jours ».

Le deuxième sentiment est un sentiment de fierté et de satisfaction par rapport au comportement résilient, combatif et déterminé du peuple nigérien qui a su reprendre son destin en main en saisissant l’opportunité que lui offrait la journée du 26 juillet 2023 ».

« Enfin le troisième sentiment qui découle de ce deuxième sentiment est celui d’humilité face au peuple qui est resté debout derrière le CNSP et qui a su pendant les 365 jours, sans faiblir, nous apporter le soutien nécessaire qui nous a encore stimulés à prendre conscience que nous avons une grande responsabilité vis-à-vis de notre peuple et de la confédération ».

Le président du CNSP a rendu un hommage mérité aux Forces de Défense et de Sécurité, au peuple nigérien, au peuple de la Confédération AES et à l’ensemble des victimes du terrorisme, sans oublier les familles qui supportent le fardeau et aux blessés actuellement dans les centres hospitaliers.

Sur le plan sécuritaire, le Général de Brigade Abdourahamane Tiani a indiqué que le CNSP a initié la réorganisation rapide du dispositif sécuritaire pour l’adapter aux objectifs de défense et de protection des populations.

Parmi ces mesures, figurent le redéploiement et la montée en puissance de nos FDS.

« Nous avons également programmé la montée en puissance en effectif de nos Forces de Défense et de Sécurité, et le cas le plus récent est le recrutement de 10000 hommes qui a déjà commencé le 1er juillet et qui s’effectuera en deux phases pour des raisons de formation de qualité », a déclaré le Président du CNSP.qui a, auparavant, rappelé qu’ils ont trouvé dans le domaine de la sécurité, « une situation de chaos, qu’on ne peut comprendre que lorsqu’on la vit au quotidien et lorsqu’on est au Niger ».

Cette «situation sécuritaire est née de la volonté de certaines puissances pour continuer à nous dominer malheureusement avec la complicité de certains nigériens », a-t-il déploré.

« Sur le plan socioéconomique, nous ne sommes pas restés les bras croisés, à nous lamenter, nous avons pris des initiatives endogènes qui ont consisté à mobiliser les ressources internes nous permettant de faire face aux dépenses de souveraineté », a déclaré le Président du CNSP.

Selon, le Président de la transition « la fonction publique supporte des millions de nigériens, donc il fallait préserver les dépenses de souveraineté et vaille que vaille les assurer, cela, grâce aux agents de la direction générale des impôts, des douanes, et du trésor ».

« Une mobilisation au-delà des espérances a permis de satisfaire ce besoin des dépenses de souveraineté », s’est réjoui le Président Tiani qui a souligné par ailleurs « qu’ils ne se sont pas contentés de payer que les salaires, mais également faire d’autres investissements ».

« Nous avons assuré à nos scolaires et étudiants le payement des arriérés de leurs frais d’études où de certaines bourses, qui datent de 2 à 3 ans, et cela malgré l’embargo », s’est-il félicité.

Aussi, a-t-il ajouté, « nous avons pu, à travers le Fonds de Solidarité Pour la Sauvegarde de la Patrie fournir, au profit de nos FDS, plus de 200 véhicules ».

Il est important de rappeler ici le rôle qu’a joué ce fonds et qu’il continue de jouer.

Selon le Chef de l’État, « le FSSP, en plus d’avoir accompagné l’équipement des FDS, nous a permis de lancer le programme de grande irrigation qui permettra à court terme de satisfaire 50% des besoins alimentaires des nigériens».

« En plus du FSSP, nous avons aussi créé la CoLDEff qui a permis à l’État de rentrer dans ces Droits », a-t-il rappelé ajoutant que « toujours dans le cadre des mesures socioéconomiques, nous avons initié et protégé un couloir stratégique qui a permis malgré l’embargo d’assurer la permanence des ravitaillements au profit des populations ».

Il a, à cet effet, salué les Forces de Défense et de sécurité de la confédération AES, et du Togo qui font »un excellent travail pour permettre à notre pays de ne pas souffrir des affres de la faim et du chaos ».

« À travers les mesures sécuritaire et socio-économique, nous avons su rester debout, le peuple nigérien est resté debout, et le Niger est resté debout», a souligné le Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie.

Nous y reviendrons.

Par Tamtam Info News