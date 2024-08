La vie des soldats maliens est «inestimable» devant l’aide au développement, le ministre Diop à la Suède

Après avoir renvoyé l’ambassadeur suédois du Mali, le ministre malien des affaires étrangères, a, à travers un communiqué indiqué que la vie des soldats maliens est inestimable bien devant l’aide au développement.

Le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, a rétorqué vendredi à la Suède que la vie des soldats maliens a une valeur inestimable, bien au-delà de l’aide au développement que Stockholm vient de suspendre, en soutien à l’Ukraine, devenue paria pour Bamako.

« Le gouvernement tient à rappeler que la vie de ses vaillants soldats et la sécurité de la nation ont une valeur inestimable, bien au-delà de toute aide au développement », a écrit vendredi le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, dans un communiqué annonçant le renvoi de l’ambassadeur de Suède, Kristina Kühnel, de Bamako sous 72 heures, rapporte l’agence d’information du Burkina.

En effet, croyant qu’il avait à faire avec les états africains mendiants et pleurnichards, jeudi dernier, le ministre des Affaires étrangères suédois, Johan Forssell, a annoncé la suspension de l’aide au développement, estimant que la rupture des relations diplomatiques avec l’Ukraine, décidée par Bamako, est un soutien à la Russie dans la guerre contre Kiev.

Le chef de la diplomatie suédoise voulant faire plaisir à ses amis néonazis tout en faisant pression sur Bamako.

Or, pour le Mali, en rompant avec Kiev, il s’ est agit de prendre ses distances avec un pays qui a soutenu ouvertement des terroristes pendant des attaques meurtrières fin juillet contre son armée sur son territoire.

Pour le chef de la diplomatie malienne, le ministre Forssell, qui « tente désespérément de disculper les autorités ukrainiennes, soutien du terrorisme international, est incapable d’avoir la moindre compassion pour le Mali et les victimes de cette agression ukrainienne ».

Il considère la déclaration de M. Forssell comme « une provocation de plus », après « les décisions brutales de la Suède de mettre fin à sa coopération bilatérale et de fermer son ambassade à Bamako, respectivement le 21 décembre 2023 et le 20 juin 2024 ».

« Le gouvernement réitère sa détermination à défendre la souveraineté et les intérêts du Mali, malgré des pressions et des manœuvres diplomatiques extérieures, à l’instar de celles du ministre suédois », a ajouté Abdoulaye Diop.

M. Diop a rejeté l’attitude condescendante de certains pays occidentaux face à aux décisions souveraines du Mali visant à lutter contre le terrorisme, en particulier le choix de renforcer le partenariat avec la Fédération de Russie.

L’Afrique décomplexée d’aujourd’hui répondra du tic au tac à tout provocateur zélé.

Par Tam-tam info news