Le bilan global de l’action gouvernementale est positif, malgré l’embargo, estime le premier ministre

Un an après la nomination du premier gouvernement post 26 juillet 2023, le premier ministre , lamine Zeine a présenté le bilan des actions menées.

En dépit d’un contexte défavorable de menace de guerre et un embargo criminel et sadique, le bilan est très reluisant.

Le Premier Ministre, Ministre de l’économie et des finances, M. Ali Mahaman Lamine Zeine a dressé , le samedi 10 août 2024, un bilan positif de l’action gouvernementale de cette première année du CNSP au pouvoir au Niger, et ce, malgré l’embargo injuste imposé au pays.

C’était au cours d’une réunion ayant regroupé les membres du gouvernement, du CNSP, et la presse, rapporte l’agence nigérienne de presse.

A cette occasion, le Premier Ministre, après avoir rappelé l’engagement pris par le président Abdrahamane Tiani à travers sa démarche pour la conquête de la souveraineté et la bonne gouvernance au Niger, et les sanctions imposées injustement par la CEDEAO et L’UEMOA au Niger, a salué le courage et la détermination du peuple nigérien qui a pu rester debout derrière le CNSP comme un seul homme.

« Le peuple nigérien, dans sa diversité, a puisé dans ses valeurs héroïques ancestrales la force de caractère, la détermination et la résilience du Sahélien pour rester DEBOUT afin de reconquérir sa souveraineté et son indépendance véritable » a-t-il indiqué.

Pour cela, le Premier Ministre Lamine Zeine a préconisé qu’un hommage soit rendu « à l’ensemble du peuple nigérien, à la Jeunesse, aux femmes, aux leaders coutumiers et religieux, qui se sont fortement mobilisés pour être le bouclier humain contre moult velléités d’agression contre notre pays ». « L’union du peuple autour du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie est donc le point marquant du bilan annuel que nous dressons pour cette première année d’exercice du Gouvernement », a-t-il soutenu.

En effet, a précisé, le Premier Ministre »c’est grâce à la confiance du peuple que le CNSP a mis en place le 07 août 2023 le gouvernement qui s’était mis immédiatement au travail et a dégagé les tâches urgentes à accomplir pour redresser notre pays ».

Dans l’exécution de ce programme ainsi arrêté sous la conduite du Chef de l’Etat, le Général ABDOURAHAMANE TIANI, a-t-il poursuivi, »le Gouvernement a aussi tiré un enseignement très important qui doit être porté à la connaissance du peuple pour qu’il en soit fier ».

« Nous avons en effet compris qu’un peuple DIGNE sait pouvoir compter d’abord sur ses propres forces pour mériter RESPECT et CONSIDERATION. Et c’est ce que nous avions fait durant l’année écoulée pour mobiliser, exclusivement à l’intérieur de notre pays, les ressources financières qui nous ont permis grâce à une gestion rigoureuse et vertueuse d’assurer le fonctionnement régulier de l’Etat » a relevé Lamine Zeine qui a expliqué que » les dépenses de Sécurité et les charges salariales et autres allocations de l’ensemble de nos forces de défense et de sécurité, l’acquisition de matériels et équipements militaires pour accompagner la montée en puissance de nos FDS ; le payement régulier des salaires des agents de l’Etat et des pensions, le payement des bourses et allocations des élèves et des étudiants ; l’approvisionnement de notre pays en produits de première nécessité, l’approvisionnement des formations sanitaires en produits pharmaceutiques ; l’appui en intrants agricoles aux producteurs ruraux, le renforcement de nos capacités de production d’électricité, réduisant ainsi de manière substantielle notre dépendance énergétique » constituent »les efforts particuliers fournis par le CNSP ».

En plus, »assurer une bonne rentrée scolaire 2023-2024, le bon déroulement de l’année scolaire 2023-2024 et la tenue de tous les examens de fin d’année méritent d’être soulignés dans le contexte de l’embargo injustement imposé à notre pays » a fait remarquer le Premier Ministre qui a salué »la résilience du peuple nigérien et celle des peuples frères de la confédération des États du Sahel qui ont soutenu le Niger ».

‘Notre gratitude va également à l’endroit du peuple frère de la république du Togo et de Son Excellence Faure Eyadéma qui n’a pas voulu appliquer à la lettre les punitions contre le Niger et a offert à notre pays une fenêtre maritime grâce à laquelle nous avons pu continuer nos exportations et nos importations essentielles à notre survie » a-t-il poursuivi notant parmi les prouesses de la transition qu’il dirige »le départ des forces étrangères, particulièrement celles françaises de notre pays afin qu’on s’approprie les taches régaliennes de Défense et de sécurisation de notre territoire, de la sécurité de notre pays et de son peuple ».

C’était »un moment de Gloire qui mérite d’être souligné » a insisté Lamine Zeine pour qui »notre Armée a fait l’exploit avec le soutien de son peuple, de faire quitter de notre pays les forces françaises qui avaient reçu l’ordre de partir et de les convoyer sur 1500 kms sans qu’un seul coup de feu ne soit tiré ».

Par ailleurs, a souligné le premier responsable du gouvernement, »afin de rompre la digue censée nous encercler, le CNSP et le Gouvernement avaient rapidement procédé à une relecture de notre action diplomatique afin de réajuster le positionnement géopolitique et géostratégique de notre pays.C’est ainsi que moins de deux mois après l’avènement du CNSP, la Charte du Liptako-Gourma qui réunit notre pays, le Burkina Faso et la république du Mali fut signée à Ouagadougou le 16 septembre 2023. Par cet acte, nos trois pays de l’AES se dotaient opportunément d’un bouclier commun pour faire face ensemble à toute velléité d’agression contre un Etat membre ».

“’Comme vous le savez tous à présent, de la Confédération des Etats du Sahel, véritable structure d’intégration économique et de promotion de la paix, est née l’évolution logique de la Charte du Liptako-Gourma à la grande satisfaction des peuples de nos trois pays » a-t-il dit.

Parlant des relations entre le Niger et les autres pays du monde, le Premier Ministre Lamine Zeine a indiqué que »nous avons réchauffé nos relations avec de nombreux autres pays en Europe, en Asie et au moyen Orient » annonçant qu’après »la levée de l’embargo injuste contre notre pays, nous avons repris toutes nos relations avec les institutions financières avec lesquelles notre pays était engagé ».

A ce niveau, il a insisté sur »la reprise de ces relations » expliquant qu’en »tirant les leçons de l’attitude de ces Institutions à l’égard de notre pays suite à l’embargo injuste qui nous a été imposé, nous avons conditionné la reprise de ces relations aux choix de notre pays et aux priorités qu’il va lui-même définir ».

Parmi ces priorités de son gouvernement, Lamine Zeine a cité le Programme de Grande Irrigation (PGI) initié par le Président du CNSP, chef de l’Etat, programme exécuté par l’Office National des Aménagements Hydro-agricoles (ONAHA), pour lequel « nous avons convenu avec la Banque Mondiale le financement du Programme d’Appui aux Cultures Irriguées et à l’Intensification des Productions Animales (PACIPA) ».

Ce programme, d’un type nouveau, a-t-il souligné encore est »entièrement sous la coupe du ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, sur une durée de 12 ans, et doit nous permettre à terme de renforcer notre souveraineté alimentaire ».

M. Ali Mahaman Lamine Zeine de préciser que « c’est un portefeuille d’environ 4 milliards de dollars US que la Banque Mondiale met à la disposition du Niger pour le financement de plusieurs secteurs notamment l’Agriculture, l’Education, la Santé, les Infrastructures de Transport ».

‘Le Niger est respecté aujourd’hui et a acquis une bonne considération sur le plan international car le message de LIBERTE et de PAIX que le peuple a transmis au monde entier a été bien compris » a laissé entendre le Lamine Zeine.

Enfin, pour le Premier Ministre »la Confédération de l’AES est une structure importante qui nous permettra Inshaa Allah d’aller plus vite que l’on y pense vers un développement partagé et harmonieux des peuples du Liptako-Gourma ».

Le bilan est globalement positif n’en déplaise aux esclaves de salon. Le Niger nouveau est là, bien sur pieds malgré les adversités.

Le gouvernement soutenu par le peuple nigérien et guidé par le cnsp mettra tout son possible pour combattre très bientôt l’inflation, les montées vertigineuses des prix des denrées alimentaires et surtout l’insécurité créée et entretenue par la France et ses suppôts locaux.

Karya munifiki ta kare. Autrement dit le mensonge n’a plus droit de cité dans ce Niger nouveau.

Par Ibrahim Aghali (Contributeur Web) Tam-tam info News