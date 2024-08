Le Niger avance à pas sûrs.

Pathétique vraiment certains professionnels de la presse française sont en délire. Ils ne savent plus quoi faire, ni quoi dire face à la détermination du peuple nigérien qui a opté pour une souveraineté pleine et entière sous la conduite du conseil national pour la sauvegarde de la Patrie, dirigé par le général Abdourahamane Tiani.

Après avoir rameuté la » communauté internationale » pour une intervention militaire afin d’en finir avec ceux qui ont osé ( crime de lèse-majesté) chasser les bidasses français et après avoir obtenu un accord mutuel et négocié sur la présence des soldats américains au Niger, les français parlent maintenant de naufrage du Niger, au moment où le peuple nigérien avait fêté le 26 juillet dernier, dans l’allégresse sa joie de vivre et sa dignité recouvrée.

Au moment où la communauté internationale ( Banque Mondiale, le FMI , l’ UE, BRICS , les Nations Unies, les USA, etc) a repris entièrement langue et sa coopération gagnant gagnant avec le Niger, la France tente d’entraîner le Niger dans son inexorable glissement vers les difficultés.

Alors que les perspectives économiques semblent prometteuses pour un pays qui était autrefois classé parmi les derniers du monde, parce qu’il avait été pillé et étouffé et avait même été dénoncé par Giorgia Meloni, politicienne de droite devenue Premier ministre italien, qui avait fait des déclarations sur la France et l’Afrique dans une vidéo largement partagée sur les médias sociaux, accusant la France d’utiliser une « monnaie coloniale » pour « exploiter les ressources » des pays africains”.

Qu’un pays comme la France, dirigé par des politiciens sans repères, sous l’ oripeaux de la » démocratie « se permet de donner des leçons à un peuple de guerriers, cela est incompréhensible.

« Incompréhensible d’autant plus que, pendant les deux semaines précédentes à Paris pour les Jeux olympiques, des questions ont été posées à plusieurs personnes, dont le Président Trump. Lorsqu’on lui a demandé quel genre de cérémonie d’ouverture il aimerait voir aux Jeux olympiques de Los Angeles 2028 s’il était président en ce moment-là, le Président a répondu :

« Nous n’aurons pas une scène représentée comme ils l’ont fait l’autre jour. » À Paris, il a ainsi souligné les lacunes des responsables d’un pays incapable d’organiser correctement les Jeux olympiques. »

Le parlement français qui était le temple de la démocratie est actuellement empêtré dans un scandale de votes frauduleux.

Les allégations de tricherie et de fraude dans une institution comme celle là sont des problèmes sérieux qui nécessitent une enquête approfondie et des mesures appropriées si elles sont avérées. Quelle honte d’observer une France qui n’arrive même pas à nommer un premier ministre issu de la majorité aux urnes et on nous parle de démocratie.

Voilà un vrai sujet d’enquête pour la meute et certains journalistes de la presse française qui doit d’abord s’occuper des problèmes internes de la France, “LA GRANDE FRANCE”, plutôt que de se morfondre dans le déni et la délation.

Disons le tout haut:



L’économie française patauge, le naufrage souhaité ailleurs est imminent. Et cette fois ci, il n’y aura plus des tirailleurs sénégalais pour protéger l’hexagone.

Que les laudateurs de salon déchirent leurs gorges dans le deni et l’effronterie, cela ne servira plus à rien.

Par Namalka Bozari (Contributeur web)