Le président Issoufou Mahamadou répond à la fondation Mo Ibrahim.

L’ancien président de la république, Issoufou Mahamadou a, dans une lettre adressée à la fondation Mo Ibrahim réaffirmé son attachement à la démocratie et à la sécurité et à la stabilité du Niger.

Il s’est engagé à contribuer pour un Niger stable, en paix et prospère.

Chers Membres du Comité Prix Ibrahim;



Permettez-moi de vous saluer et de vous remercier pour votre lette, datée du 26 Juillet 2024.

Permettez moi également de vous faire noter, qu’en plus du Président Bazoum et de son épouse, d’autres camarades sont en prison depuis maintenant douze (12) mois. C’est en particulier le cas de mon fils, Sani Issoufou Mahamadou, ancien Ministre du Pétrole, incarcéré dans une prison à 200 km de la capitale, Niamey.

Le prix Ibrahim constitue, comme vous l’avez si bien souligné, une belle initiative en vue de promouvoir, sur notre continent, la démocrate, l’Etat de droit et la redevabiité.

C’est, justement, sur la base de ces principes et valeurs, que j’ai condamné, dans des termes appropriés et adaptés a la situation, les évènements du 26 Juillet 2023. Cette condamnation était traduite dans le tweet suivant, en date du 30 Juillet 2023: * depuis le 25 Juillet dernier, notre pays est entré dans une phase difficile de son histoire. Face à cette situation grave qui le secoue, je me suis employé par diverses voies, a trouver une sortie de crise négociée permettant notamment de libérer le Président Mohamed Bazoum et de le restaurer dans ses fonctions. Tant qu’il y a un espoir d’y parvenir je poursuivrai sur cette voie……*

Celle-ci a été, malheureusement, compromise du fait de la décision de la CEDEAO d’intervenir militairement au Niger. Convaincu de ce que tout ce qui est excessif est vain, je metais opposé à cele intervention, comme je l’ifait, en son temps, contre l’intervention militaire en Libye, qui a eu les conséquences désastreuses que j’avais décrites au Sommet du G7 tenu en Mai 2011, à Deauville, en France:

somalisaion de la Libye et déstabilisation du Sahel.

C’est armé de ces principes et de ces valeurs que j’ai réalisé, en Avril 2021, la première alternance démocratique de l’histoire de notre pays.

C’est armé de ces principes et de ces valeurs, que je condamne tout changement anticonstitutionnel et toute violence, notamment toute prise de pouvoir par la force, y compris celle intervenue le 26 Juillet 2023.

C’est le lieu de faire noter, à ceux qui ne le savent pas, que j’ai eu la chance de déjouer, au moins, quatre tentatives de coup dEtat, pendant mes deux mandats, entre 2011 et 2021: en Août 2011, soit cinq mois après ma prestation de serment, en Décembre 2015, en Décembre 2019 et en Mars 2021, à deux jours de linvestiture du Président Bazoum.

L’instabilité que vit mon pays me rappelle le mythe de Sisyphe.

Cette répétition des coups d’Etat a certainement une cause structurelle à laquelle il faut trouver une solution structurelle.

Aussi, chaque Nigérien doit-il puiser, dans son expérience politique, toutes les ressources nécessaires pour y contribuer de manière pacifique. Tous les Nigériens doivent se ressaisir, tirer les leçons du passé, mettre fin aux querelles et divisions stériles, éviter l’éternel recommencement, se pardonner, se réconcilier, se rassembler, stabiliser, ensemble, le pays de manière durable.

C’est là une des condiions de son émergence, c’est-à-dire de sa prospérité.

Pour me résumer, je vous prie de bien vouloir noter que :

je condamne le coup d’Etat intervenu, au Niger, le 26 Juillet 2023,

je suis contre toute violence, notamment contre toute intervention extérieure de nature à destabiliser le pays et donc à aggraver sa situation,

Pour un Niger stable, en paix et prospère, je continuerai a contribuer à toute solution de nature à réconcilier lous les Nigériens, y compris à travers la libération des prisonniers politiques.

En vous remerciant, à nouveau, de m’avoir donné l’occasion de m’exprimer sur la situation de mon pays, je vous prie de bien vouloir accepter ‘expression de mes meilleurs sentiments.

Par Issoufou Mahamadou (Ancien President de la Republique du Niger. President de la Fondation Issoufou Mahamadou)