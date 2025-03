Le Colonel Kimba Kollo, un des proches de feu Seini Kountché n’est plus…

Inna lilahi wa inna ilaihi rajioune, Inna lilahi wa inna ilaihi rajioune, Inna lilahi wa inna ilaihi rajioune, le colonel kimba kollo l’un des derniers compagnons du président kountché a été rappelé à dieu, hier. Il a été inhumé cet après midi à dosso.

Le Colonel à la retraite Kimba Kollo, l’un des proches de feu général de Seini Kountché, président du conseil militaire suprême, est décédé le lundi 17 mars 2025.

Homme d’État et militaire émérite, il était l’un des proches du général Seini Kountché, avec qui il a servi loyalement pour la consolidation de l’État nigérien.

Il a occupé plusieurs fonctions stratégiques, chef militaire, rigoureux et intrinsigeant, Préfet d’Agadez, etc, et a marqué l’histoire par son engagement, sa discipline et son dévouement sans faille au service de la Nation. Il laisse derrière lui un héritage de patriotisme et de rigueur qui continuera d’inspirer les générations futures.

En cette douloureuse circonstance, des sincères condoléances sont adressées à sa famille, ses proches et à tous ceux qui ont eu l’honneur de le côtoyer.



L’enterrement a eu lieu ce mardi 18 mars 2025 à Dosso.

Qu’Allah lui fasse miséricorde et lui accorde sa djannat firdaouss.

Amine

Par Tam tam info News