Le Général d’Armée, Abdourahamane Tiani, un grade largement mérité…

Le chef de l’Etat le général de brigade Abdourahamane Tiani a été promis au grade général d’armée et investi comme président la République ce Mercredi 26 Mars 2025 à Niamey lors la cérémonie de lancement officiel de la mise en œuvre des recommandations et résolutions issues des assises nationales pour la refondation. Féliciations et voeux de réussite dans sa nouvelle fonction.

Mais beaucoup se demande: qu’a-t-il fait pour mériter un tel grade?Personnellement, je pense que le général Tiani mérite cette promotion pour trois raisons essentielles. La premiere c’est d’avoir réussi un coup d’état sans éffusion de sang. Comme dirait l’autre, meme pas une mouche n’a été tuée le 26 Juillet 2023 alors que les putschs militaires en Afrique et dans le monde sont réputés pour etre sanglants . Pas un seul civile ou militaire n’a perdu la vie le 26Juillet 2023. L’ancienne famille presidentielle est saine et sauve.

La Paix est trop précieuse pour les nigériens

Deuxieme raison et de loin la plus importante, c’est d’avoir eviter une intervention militaire de la CEDEAO et de certaines puissances étrangeres qui etaient pretes à découdre avec le Niger. Pour comprendre l’importance et la gravité de cette situation, Il faut jeter un coup d’oeil sur le Sudan et sa capitale Khartoum ravagée, avec son lot de bilan humain et déplacés . Le meilleur leader, le meilleur général, c’est celui qui gagne une guerre avant meme qu’elle ne commence. Donc pas de guerre civile, pas de soldats étranger entrain de se parader sur le sol nigerien sous quelque pretexte que cela soit. C’est une prouesse qu’il faut saluer à sa juste valeur .

La troisieme raison a justement trait aux troupes étrangeres illégalement stationner au Niger. Grace à une mobilisation populaire sans faille et a la fermeté des authorités nigeriennes, en premier lieu le général Tiani, les forces étrangeres ont été chassées du Niger sans qu’un seul coup de feu ne soit tiré , sans qu’aucun civile ou militaire nigérien n’est perdu la vie. Comme disent les americains, tout est “clean” (propre). C’est grade mérité, c’est aussi pour tous les soldats et forces de defenses et sécurité (FDS) qui defendent au prix de leur vie la nation nigérienne à un moment critique de son histoire.

Le parcours du general Abdourahamne Tiani comme l’a décrit le général Mody, se passe de tout commentaire: c’est un homme de terrain, c’est un homme d’experience. C’est un leader charismatique qui impose le respect.

Mais le plus difficile reste encore à venir: assurer la sécurité des nigériens et de leur biens sur l’ensemble du territoire nationale, promouvoir le developpement socio-économique du pays et assurer la justice pour tous. Le général d’armée Abdourahmane Tiani sera globalement jugé sur sa capacité à assurer la sécurité dans nos villes et nos campagnes et sa capacité à assurer une meilleure repartition des immenses richesses du Niger au profit de tous.

Le général, mérite-t-il son grade?

Par Maaroupi Elhadji Sani