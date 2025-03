44 morts lors d’une attaque terroriste à Fambita…

44 compatriotes ont été froidement assassinés par une horde terroriste alors qu’ils étaient en pleine prière de vendredi dans ce mois béni de Ramadan.

Les terroristes sanguinaires, armés et entraînés par la France, soutenus par des apatrides renégats ont encerclé la mosquée avant de tirer sur tout ce qui bouge.



Les médias internationaux haineux qui vantent les attaques terroristes et qui critiquent les Fds, en cas de contre-attaque, en soutenant des organisations comme Amnesty International et Human Rights Watch, trouveront certainement de nouveaux qualificatifs pour blanchir ces génocidaires.

Un génocide à Méhana ce jour 21 mars 2025

Ceux qui prétendent défendre l’islam et les musulmans ont déversé du feu sur des fidèles musulmans, qui priaient le jour saint de l’islam, la grande prière de vendredi, en ce mois bénis de Ramadan. Ils étaient concentrés pour implorer la paix et la quiétude dans notre pays, à la mosquée du village de Fambita situé à environ 10km de l’Ouest de Méhana, lorsque les terroristes de l’EIGS ont encerclé et ouvert le feu sur les fidèles.

Triste bilan, plus de 40 morts et plusieurs blessés. Une attaque barbare et inhumaine. Un génocide commandité par les ennemis déclarés du Niger et leur sbires locaux.*

Les hiboux lugubres, les charognards renégats, les apatrides vont bientôt certainement commencer à se réjouir sur les réseaux sociaux.

Le gouvernement, à travers un communiqué officiel, a confirmé cette attaque meurtrière survenue le même jour dans le village de Fambita, région de Tillabéri. Le bilan provisoire fait état de « 44 martyrs, tous civils, et 13 blessés, dont 4 graves. Un deuil national de 72 heures a été décrété.

Cette attaque des terroristes de l’État islamique dans le Grand Sahara (EIGS), a eu lieu vers 14h, alors que les fidèles musulmans accomplissaient la prière du vendredi.

« Ces terroristes lourdement armés ont encerclé la mosquée pour opérer leur massacre d’une rare cruauté », indique le communiqué lu à la télévision nationale, ajoutant que les assaillants ont ensuite « systématiquement incendié le marché et les habitations » lors de leur repl, rapporte notre confrère Air info.

Face à ce drame, les autorités ont décrété un deuil national de 72 heures à compter du samedi 22 mars, durant lequel « les drapeaux seront mis en berne sur toute l’étendue du territoire national ». Le ministre d’État, ministre de l’Intérieur par intérim, le Général de Corps d’Armée Salifou Mody, a fermement condamné cet « acte ignoble commis un vendredi, jour saint de l’islam, dans les dix derniers jours du mois béni de ramadan », estimant qu’il « illustre à suffisance que les terroristes et leurs commanditaires ne défendent aucun idéal religieux ».

Le gouvernement a assuré que « ces crimes crapuleux ne resteront pas impunis » et s’engage à traquer « les auteurs, coauteurs, commanditaires et complices » pour les traduire devant la justice.

Cette attaque survient deux jours après l’annonce par l’armée nigérienne d’un raid aéro-terrestre contre des membres présumés de l’EIGS sur le site aurifère de Kiral, dans la même région, qui avait fait 45 morts parmi les assaillants, selon un communiqué officiel.

Pour notre part, nous estimons qu’il ne faut pas avoir aucune pitié pour ces génocidaires, ils doivent être traqués et tués sans ménagement.

La seule justice qu’ils comprennent, c’est l’enfer , il faut donc les acheminer rapidement.



Par Tam tam info News