Le gouvernement chasse le CICR du Niger…

Coup de massue sur la tête des ONGs internationales présentes au Niger. Le gouvernement vient de mettre fin à la présence du CICR sur le territoire nigérien.

Cette mesure tombe comme un couperet dans cet univers de non droit dans lequel opère les ONG qui agissaient jusqu’alors en territoire conquis.

Selon une dépêche du journal Air info, le gouvernement nigérien a dénoncé, le mardi 4 février dernier, l’accord de siège du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), ordonnant la fermeture de ses bureaux et le départ immédiat de son personnel expatrié.

Pour le moment, aucune confirmation ou infirmation officielle de cette décision.

On se rappelle que depuis l’arrivée au pouvoir du cnsp, les autorités nigeriennes ont décidé d’assainir le secteur des ONGs qui agissaient dans une opacité totale.

Déjà plusieurs ONGs ont été fermées et beaucoup d’autres rappelées à l’ordre. Il faut se rappeler qu’en novembre 2024, les autorités nigériennes avaient exprimé des préoccupations sur la gestion d’une aide humanitaire allouée par l’Union européenne à des ONG, dont le CICR. Elles avaient notamment dénoncé le fait que cette aide ait été affectée « unilatéralement » à des ONG, « au mépris des principes de transparence et de bonne collaboration ».

Présent au Niger depuis plusieurs décennies, l’organisation menait diverses actions humanitaires, telles que l’assistance aux personnes déplacées, la fourniture d’eau potable dans les zones de conflit et le soutien aux populations vulnérables.

En novembre dernier, deux ONG humanitaires avaient déjà été suspendues au Niger, sans que les raisons de ces décisions ne soient communiquées officiellement. Il s’agit de l’Agence d’Aide à la Coopération et au Développement (ACTED) et d’Action Pour le Bien-Être (APBE).

Ces mesures coercitives entre dans le cadre de la politique souverainiste prônée par les nouvelles autorités nigeriennes qui souhaitent un partenariat sincère qui respecte les lois et règlements du pays.



Par Tam tam info News