Le gouvernement nigérien veut promouvoir une nouvelle image du pays à l’international…

Le ministre des affaires étrangères était face à la presse le samedi dernier dans le cadre de l’exercice du bilan gouvernemental.

Yaou Sangaré a décliné la nouvelle doctrine internationale du pays.

Le Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’Extérieur, Bakary Yaou Sangaré, a indiqué ce samedi 9 Mai 2026 que la politique étrangère du Niger est fondée sur la souveraineté nationale, la visibilité internationale du pays ainsi que la défense des intérêts supérieurs du peuple nigérien.

Dans un entretien accordé à la télévision nationale, le chef de la diplomatie nigérienne a expliqué que la lettre de mission qui lui a été confiée s’articule autour de plusieurs axes, notamment la visibilité du Niger, l’amélioration de l’image du pays, le panafricanisme, le bon voisinage, la défense des intérêts supérieurs du peuple nigérien ainsi que la mobilisation de la diaspora.

Le ministre a également souligné que les actions diplomatiques engagées par le Niger depuis les événements du 26 juillet 2023 visent à renforcer la souveraineté du pays et à imposer une nouvelle image du Niger sur la scène internationale.

Selon lui, la diplomatie nigérienne s’inspire des principes de la Charte des Nations Unies et de l’Union Africaine, notamment le respect de la souveraineté des États, la non-ingérence dans les affaires intérieures, le bon voisinage et la coexistence pacifique.

Évoquant la visibilité du Niger à l’international, Bakary Yaou Sangaré a affirmé que le Niger et l’AES occupent désormais une place importante dans les débats internationaux, ajoutant que plusieurs actions diplomatiques ont été entreprises pour renforcer cette présence, notamment l’ouverture de nouvelles représentations diplomatiques à l’étranger.

L’AES renforce sa coopération en matière de sécurité, de diplomatie et de développement

Le Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’Extérieur, M. Bakary Yaou Sangaré, a affirmé , que la Confédération de l’Alliance des États du Sahel (AES) enregistre des avancées significatives dans les domaines de la défense, de la sécurité, de la diplomatie et du développement.

Le Ministre a indiqué que les trois pays membres de l’AES disposent désormais d’une force unifiée ainsi que d’un état-major conjoint basé à Niamey et déjà opérationnel sur le terrain.

Il a également souligné les progrès réalisés dans le domaine diplomatique, avec la mise en circulation de la carte diplomatique AES et le renforcement de la coordination entre les ministres et représentations diplomatiques des pays membres.

Selon le chef de la diplomatie nigérienne, cette coopération permet aux États membres de parler d’une même voix sur la scène internationale, notamment lors des rencontres et forums internationaux où les représentants de l’AES interviennent régulièrement au nom de la Confédération.

Le ministre a par ailleurs annoncé la mise en place d’une banque d’investissement de l’AES destinée à financer des projets de développement dans les pays membres, ainsi que la création d’une télévision, d’une radio et prochainement d’une presse écrite de l’AES afin de promouvoir une meilleure image de la Confédération et de lutter contre les campagnes de désinformation visant les pays du Sahel.

M. Bakary Yaou Sangaré a enfin rappelé que la reconnaissance d’une organisation internationale relève de la souveraineté des États qui la composent.

Bakary Yaou Sangaré réaffirme les exigences du Niger envers ses partenaires stratégiques

Le Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’Extérieur, M. Bakary Yaou Sangaré, a indiqué que le Niger attend de ses partenariats stratégiques un appui dans la lutte contre le terrorisme, la valorisation des ressources nationales et le développement du tissu industriel du pays.

Le ministre a expliqué que le Niger souhaite bâtir des coopérations fondées sur le respect de la souveraineté nationale et des intérêts du peuple nigérien.

Il a souligné que les autorités entendent désormais privilégier la transformation locale des ressources afin de créer de la valeur ajoutée, de promouvoir l’entrepreneuriat national et de réduire le chômage.

Le chef de la diplomatie nigérienne a également évoqué les perspectives de coopération avec des pays comme le Brésil, l’Argentine et le Vietnam dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage, de l’irrigation et de l’industrialisation.

Abordant la question des visas pour certains partenaires stratégiques, notamment la Chine et la Russie, le ministre a reconnu l’existence de difficultés administratives, tout en affirmant que les impératifs sécuritaires imposent des contrôles renforcés dans le contexte actuel.

Selon lui, ces mesures restent temporaires et visent à prévenir les risques d’infiltration liés à la situation sécuritaire dans la sous-région.

Le ministre a enfin appelé les Nigériens de la diaspora à disposer de documents nationaux en règle, estimant qu’il s’agit d’un acte de respect envers leur pays d’origine.

22 ambassadeurs remplacés dans le cadre de la nouvelle politique étrangère du Niger

Le Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’Extérieur, Bakary Yaou Sangaré, a déclaré, le samedi 9 Mai 2026 ,que le Niger poursuit le renforcement de sa diplomatie à travers la nomination de nouveaux ambassadeurs, l’intensification des échanges diplomatiques ainsi que le placement des Nigériens dans les organisations internationales.

Le ministre a indiqué que sur les 43 représentations diplomatiques du Niger à travers le monde, 22 ambassadeurs ont déjà été remplacés dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle politique diplomatique du pays.

Selon toujours le ministre, le Niger a également reçu 29 lettres de créance de nouveaux ambassadeurs accrédités, tout en multipliant les échanges de délégations au niveau international.

Le chef de la diplomatie nigérienne a précisé que le Niger a envoyé 22 délégations ministérielles à l’étranger et en a reçu 34 au cours des douze derniers mois, estimant que cette dynamique témoigne de la visibilité croissante du Niger et de l’AES sur la scène internationale.

Bakary Yaou Sangaré a également affirmé que la diplomatie nigérienne œuvre désormais pour la promotion de l’image d’un Niger souverain, attaché à la défense de ses intérêts stratégiques, de sa population et de sa diaspora.

Le ministre a par ailleurs annoncé le renforcement de la politique de placement des Nigériens dans les organisations internationales, citant notamment la présence du Niger dans plusieurs instances africaines et onusiennes ainsi que des candidatures nigériennes à différents postes internationaux.

Il a enfin annoncé qu’un Nigérien devrait prochainement être nommé à la tête de l’Université islamique de Say, soulignant qu’il s’agirait d’une première depuis la création de cette institution.

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