Algérie-Niger : Un partenariat renforcé sous l’impulsion de nos présidents…

Le président Abdelmadjid Tebboune, commandant suprême des forces armées et ministre de la Défense nationale, a présidé dimanche 3 mai un conseil des ministres marqué par un engagement ferme en faveur des accords bilatéraux avec le Niger et le Tchad.

Cette réunion survient dans un contexte de dynamisme diplomatique accru entre Alger et Niamey, particulièrement après la visite officielle du président nigérien Abdourahamane Tiani en Algérie. Cette rencontre a scellé un rapprochement stratégique, avec des engagements concrets sur des projets significatifs au bénéfice des deux nations sœurs.

Dans son allocution d’ouverture, le président Tebboune a exprimé sa gratitude pour les avancées réalisées et insisté sur la nécessité de consolider ces liens fraternels.

Un focus prioritaire sur le partenariat algéro-nigérien

Le chef de l’État algérien a appelé à diversifier les domaines de coopération avec le Niger, en incluant des secteurs prioritaires pour un bénéfice mutuel et des intérêts communs. Il a particulièrement souligné l’urgence d’achever, dans les trois prochains mois, la centrale électrique un projet historique qui illustre l’engagement algérien pour une mise en œuvre rapide et de qualité.

Fort de sa conviction en une dimension profondément africaine de ces relations, le président Tebboune a réaffirmé la volonté d’Alger d’approfondir son soutien au Niger, notamment dans l’exploration et l’exploitation pétrolières. Pour garantir l’efficacité des engagements, il a plaidé pour un renforcement des mécanismes de suivi et de coordination, via une intensification des visites ministérielles et la création de nouveaux canaux de communication.

Enfin, un partenariat médiatique conjoint entre l’Algérie et le Niger a été lancé, afin de promouvoir ces projets bilatéraux prometteurs et de les faire rayonner auprès des deux peuples frères.

Des avancées aussi avec le Tchad

Parallèlement, le président Tebboune a insisté sur le renforcement de la coopération avec le Tchad frère, en approuvant de nouveaux projets économiques dans l’énergie, la production d’électricité et l’exploration pétrolière.

Parmi les priorités : l’accélération de la construction d’une cimenterie d’une capacité supérieure à un million de tonnes par an, ainsi que l’achèvement immédiat de deux tronçons de la route transsaharienne sur le territoire tchadien.

Ces initiatives visent à booster les échanges commerciaux et économiques entre les deux pays.



Autres décisions stratégiques

Le conseil a également examiné la stratégie nationale de prévention et de lutte contre le cancer, avec des perspectives jusqu’en 2035, ainsi que la réglementation et la sécurisation des achats de téléphones mobiles pour le marché intérieur algérien.

Ces décisions traduisent une vision panafricaine ambitieuse de l’Algérie, où le Niger occupe une place centrale. La visite du président Tiani marque un tournant décisif, ouvrant la voie à une coopération multidimensionnelle qui renforcera la souveraineté économique et énergétique de notre pays.

Par Tamtaminfo News