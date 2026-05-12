Suspension par l’onc de certains organes de presse français au Niger

L’Observatoire National de la Communication (ONC) informe l’opinion publique nationale et internationale qu’il a été décidé de suspendre, par décision N° 00012/PONC/SG/DAJC du 08 mai 2026, la diffusion sur l’ensemble du territoire national des médias suivants : France 24, RFI, France Afrique Média, LSI Africa, AFP, TV5 Monde, TFI Info, Jeune Afrique et Mediapart.

Cette décision fait suite à la diffusion répétée de contenus et traitements médiatiques susceptibles de mettre gravement en péril l’ordre public, la cohésion sociale, la stabilité des institutions républicaines des pays membres de l’AES, ainsi que le moral des Forces de Défense et de Sécurité engagées dans la défense de nos pays.

Dans le contexte actuel marqué par les défis sécuritaires et les menaces informationnelles, l’ONC rappelle que la liberté de la presse doit s’exercer dans le respect des lois de la République, de l’éthique professionnelle et des intérêts supérieurs de la Nation.

L’Observatoire appelle l’ensemble des médias nationaux et internationaux, les acteurs du numérique ainsi que les leaders d’opinion à faire preuve de responsabilité, de professionnalisme et de retenue dans le traitement des questions liées à la sécurité, à la paix sociale et à l’unité nationale.

L’ONC réaffirme son engagement en faveur d’un espace médiatique responsable, professionnel et respectueux de la souveraineté nationale.

Fait à Niamey, le 09-05-2026

Le Président de l’Observatoire National

de la Communication

Ibrahim Manzo Diallo