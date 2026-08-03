Inauguration de la Chambre Régionale de la Cour des Comptes à Maradi

Ce samedi 1ᵉʳ août 2026, la Présidente de la Cour des comptes du Niger, Mme SALISSOU saadé LAMINOU TCHIROMA, a procédé à l’inauguration de la chambre régionale de la Cour des comptes du Niger, dans la région de Maradi.

Portée par une volonté politique forte de moderniser la gouvernance financière de l’État, la cérémonie a été présidée par le Premier ministre, S.E.M. Ali Mahaman Lamine Zeine.

L’événement a rassemblé un parterre exceptionnel de personnalités administratives et gouvernementales, témoignant de la portée stratégique accordée à cette nouvelle implantation juridictionnelle.

On note notamment la présence des Gouverneurs des régions de Maradi et de Zinder ; du Ministre de l’Équipement et des infrastructures; du Ministre de l’environnement, de l’hydraulique et de l’assainissement et du Ministre des Transports et de l’Aviation civile.

La présence de ces hauts dignitaires souligne l’importance accordée par l’État à l’installation de cette instance financière au plus près des citoyens et des gestions locales.

L’opérationnalisation de la Chambre Régionale de Maradi s’inscrit au cœur des réformes de la gouvernance publique et s’articule autour de trois axes fondamentaux :

Une proximité administrative accrue : En s’implantant à Maradi, la Cour des Comptes rapproche le contrôle des finances publiques des collectivités territoriales et des services déconcentrés de la région, garantissant un suivi plus réactif et adapté aux réalités locales.

Le renforcement de la transparence et de la redevabilité : Cette nouvelle juridiction permettra de consolider les principes de bonne gouvernance et d’instaurer une rigueur renforcée dans la gestion et l’utilisation des deniers publics.

Une adhésion collective aux missions de contrôle : L’implantation régionale vise à mobiliser et impliquer directement l’ensemble des acteurs locaux (élus, gestionnaires publics, société civile) autour des missions fondamentales de contrôle, de conseil et d’accompagnement portées par la Cour des Comptes.

Lors de son entretien, la présidente a précisé que la chambre régionale de Maradi, première du genre à être inaugurée, aura sous sa juridiction les régions de Maradi, Zinder et Diffa.

Par cette inauguration, la Cour des Comptes reconfirme son engagement à veiller sur le bon usage de chaque franc public et à promouvoir une culture de gestion axée sur l’intégrité et la performance au service du développement des régions du Niger.