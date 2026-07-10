Le Président Tiani reçoit les ministres des Affaires étrangères de la Confédération AES et la délégation russe…

Le Président de la République, Chef de l’État, Son Excellence le Général d’Armée Abdourahamane Tiani, a reçu, hier, mercredi 8 juillet 2026, au Palais de la Présidence, plusieurs personnalités à l’occasion de la Deuxième Session des Consultations entre la Confédération des États du Sahel (AES) et la Fédération de Russie, tenue à Niamey.

Le Chef de l’État a d’abord reçu séparément les ministres des Affaires étrangères membres de la Confédération AES. S.E.M. Karamako Jean Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur du Burkina Faso, et S.E.M. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Mali. Ils ont été accueillis au Palais pour échanger sur les priorités diplomatiques et sécuritaires régionales.

Dans la continuité des travaux, Son Excellence le Président Tiani a reçu conjointement les ministres des Affaires étrangères de la Confédération AES et la délégation russe conduite par S.E.M. Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie.

Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale et régionale, dans un contexte marqué par les défis sécuritaires et le besoin d’appui politique et opérationnel pour la stabilité du Sahel.

Enfin, le Chef de l’État a accordé une audience exclusive à S.E.M. Sergueï Lavrov, accompagné du vice-ministre russe des Affaires étrangères et de l’ambassadeur de la Fédération de Russie au Niger.

La réunion a permis d’aborder les suites des consultations et les perspectives de partenariat concret entre Niamey, les États membres de la Confédération AES et Moscou.

Ces audiences se sont déroulées en présence de S.E.M. Bakary Yaou Sangaré, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’extérieur, de Dr Soumana Boubacar, ministre directeur de cabinet du président de la République et porte-parole du gouvernement, ainsi que de l’ambassadeur Illo Adani, conseiller chargé des questions stratégiques et diplomatiques du président.

Il est important de le rappeler que, la tenue à Niamey de la deuxième session des consultations AES–Russie témoigne de la volonté des parties d’intensifier les échanges politiques et sécuritaires au moment où la région du Sahel fait face à des défis multidimensionnels (sécurité, gouvernance, développement).

Ces rencontres bilatérales et multilatérales ouvrent la voie à des accords de coopération, à des mécanismes de soutien et à une coordination renforcée sur les dossiers prioritaires pour la stabilité régionale.

Tamtaminfo News