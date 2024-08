Les lauréats du football nigérien en 2024.

A l’image de notre pays qui a entièrement recouvré sa souveraineté, le football nigérien innove en organisant une cérémonie grandiose pour récompenser l’excellence de ses meilleurs talents.

Ainsi, le Mena d’or 2024 a été célébré sous la conduite du président de la fenifoot et en présence d’un illustre hôte, la légende africaine, Samuel Etoo.

La Fédération Nigerienne de Football (FENIFOOT) a organisé, le samedi 10 août 2024, la soirée de gala du «Mena d’or» édition 2024 à l’hôtel Radisson Blu de Niamey.

Le Mena D’or récompense les acteurs du football nigérien évoluant à la fois dans les championnats du Niger et dans les championnats étrangers.



La cérémonie a été présidée par le Ministre en charge des sports, le Colonel -Major Abdourahamane Amadou en présence des membres du Conseil National pour la Sauvegarde de la partie (CNSP), ceux du gouvernement, du Président de la FENIFOOT, le Colonel Major Djibrilla Hima Hamidou dit Pelé, de l’invité d’honneur Samuel Eto’o, Président de la fédération camerounaise de football (FECAFOOT ) et de plusieurs autres invités.

C’est à travers une cérémonie riche en couleurs et d’émotions que la liste des lauréats a été dévoilée.

Ainsi, Victorien Adebayor Zakaria de l’As Garde Nationale a remporté le trophée Mena d’or en sa qualité de meilleur buteur et meilleur joueur de la saison, Mena d’Or 2024; Tandja Mahamadou de l’As FAN est élu meilleur gardien quant à M.Saley Chaibou de l’As UAM, il a remporté le trophée de meilleur entraîneur.



Le Meilleur nigérien à l’extérieur est remporté par Youssouf Oumarou du Stade Tunisien et la Meilleure joueuse nigérienne est remportée par Firdaousse Zakari de Guerrier Fc.

Le meilleur espoir revient à Moumouni Darenkoum de Shériff en Moldavie et le Meilleur joueur étranger au Niger est Elvis Bernard Addae de l’As FAN.

Enfin le Meilleur arbitre est remporté par Hamza Amadou arbitre FIFA.

Après avoir célébré avec faste, les meilleurs footballeurs nigériens de l’année, il revient à la fenifoot de songer aux sorts de nombreux anciens internationaux qui ont fait vibrer en leur temps, le coeur du public nigérien. Aujourd’hui, retraités et malades, certains arrivent difficilement à joindre les deux bouts. Il s’agit entre autres de ousmane iro et sama moussa de maradi, mathias de zinder, abdou Patrick, mamoudou sidibe de Niamey, roubaith ekane d’agadez. La liste n’est pas exhaustive. Ces joueurs ont tout donné à leur pays, il est temps de leur rendre la pareille.

Par Tam-tam info news