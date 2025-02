Le Niger se dote d’une Politique Nationale de Développement Urbain (PNDU)…

Le ministre de l’urbanisme et de l’habitat était face à la presse, le dimanche dernier pour faire le bilan de son département ministériel conformément aux instructions du chef de l’état.

Le Ministre de l’urbanisme et de l’habitat, Salissou Sahirou Adamou a, dans son entretien bilan accordé à la Télévision Nationale, le dimanche 23 février 2025, fait savoir que son ministère a élaboré une politique nationale de développement urbain (PNDU).

Cette politique nationale de développement urbain intègre les aspects locaux environnementaux et de changement climatique, et le document final de la PNDU, sous format homologué, est en instance de mise à jour et d’adoption.

Elle promeut les modèles de construction qui valorisent les matériaux locaux adaptés aux conditions climatiques du Niger qui est un aspect de notre document de politique nationale en matière de développement urbain.

Pour que les différents acteurs s’intéressent de plus en plus à la construction en matériaux locaux, il faudra ‘’une sensibilisation, une formation des artisans à l’utilisation de ces matériaux et faire une incitation fiscale pour encourager les promoteurs à adopter ces matériaux et faire de leur utilisation une exigence dans les cahiers de charges des futurs projets immobiliers ‘’ a indiqué le Ministre de l’urbanisme et de l’habitat qui a rappelé la loi du 29 décembre 1998 portant adoption de la politique nationale en matière d’habitat qui a prévu la création d’un centre de recherche et de promotion des techniques de matériaux de construction.

‘’Mon département est à pied d’œuvre pour concrétiser la création de ce centre ‘’ a-t-il rassuré notant dans ce cadre que ‘’ tout récemment nous avons parrainé une activité qui s’appelle le forum africain des acteurs de la construction en terre, qui est l’un des premiers‘’.

Planification urbaine et régulation du foncier : Plusieurs outils de planification élaborés sur fonds propres de l’Etat

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa lettre de mission à lui confiée par le chef de l’Etat, le ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat Salissou Sahirou Adamou a indiqué, le dimanche 23 février 2025, qu’en matière de planification urbaine et régulation du foncier, plusieurs outils de planification ont été élaborés par son département sur fonds propres de l’Etat.

Il s’agit de l’élaboration du schéma directeur d’aménagement urbain des villes de Zinder, Tillabéri, et Magaria.

‘’Nous avons les mises à jour des slots des ville de Tahoua et Agadez, la révision du slot de la ville de Maradi, la mise à jour des plans urbains pour des villes secondaires de Tessaoua et Guidan Roumji, Téra, Madarounfa et konni, et Guidimouni ‘’ a-t-il précisé ajoutant ‘’le projet phare d’élaboration du schéma directeur d’aménagement urbain de la ville de Niamey et ses alentours ‘’.

Pour rappel, a-t-il poursuivi, ‘’l’ancien slot de la ville de Niamey date de 1984. Il est vieux de plus de 20 ans, cela explique la mauvaise organisation de la ville, parce que tous les outils de planification qui ont été mis en place sont faits avec une planification qui n’est pas à jour’’.

En ce qui concerne la gestion du foncier, a relevé le ministre ‘’ nous avons initié conjointement avec la ville de Niamey des audits des lotissements de 2004 à 2021 ‘’.

Dans le domaine de la construction et des logements sociaux, on peut citer « 1797 logements qui sont en cours de construction sur financement du budget National avec des partenaires comme la Banque de l’Habitat qui a 1000 logements abordables en construction par la SONUCI et ses partenaires, un projet de 15.000 parcelles clôturées viabilisées initié pour les travailleurs Nigériens à faibles revenus » a détaillé le Ministre de l’urbanisme qui a précisé qu’à ‘’cette date, 135 bénéficiaires ont reçu leurs clés et 714 sont en instance d’attribution ‘’.

‘’Ces opérations de construction de logements se poursuivent aussi à l’intérieur du pays, compte tenu de la situation financière actuelle du pays en rapport avec les événements’’ a-t-il fait savoir soulignant avoir initié ‘’des lotissements avec des propriétaires coutumiers, là ou l’Etat ne paie aucun franc, et cette opération de mobilisation de parcelles nous a permis de mobiliser dans la ville d’Agadez 2659 parcelles et 21 terrains d’équipement et dans la ville de Tahoua, 1206 parcelles et 33 terrains d’équipement, dans la ville de Niamey, 7272 parcelles et 120 terrains d’équipement, à Diffa 5717 parcelles et 17 terrains d’équipement, à Dosso, 250 parcelles et 18 terrains d’équipement, Zinder, 5400 parcelles et 48 terrains d’équipement en cours de mobilisation, et pour les autres villes comme Maradi, et Tillabéri, le processus d’élaboration du dossier technique est en cours ‘’.

Pour permettre la réalisation de ce projet, a indiqué le Ministre de l’urbanisme, ‘’ nous avons signé des protocoles d’accord avec des entités comme le fonds de solidarité africain (FSA), la banque de développement pour la construction, secteur Afrique. Toutes ces actions ont permis de relever de manière significative le taux de réalisation des logements qui est passé de 12 à 25% pour l’année 2023-2024 ‘’.

Concernant le code des baux à loyer, Salissou Sahirou Adamou d’indiquer qu’il existe depuis 1986, mais pas applicable compte tenu d’un manque de volonté politique, ‘’un nouveau code a été élaboré et toutes les procédures ont été suivies, et est présentement au secrétariat général du gouvernement pour son adoption en conseil des ministres ‘’.

