Le nouveau Président béninois hôte du Niger le 2 juin 2026

Le nouveau Président de la République du Bénin, SEM Romuald Wadagni, effectuera demain, 2 juin 2026, une visite de travail et d’amitié au Niger.

Première sortie officielle après son investiture, cette visite symbolise la reprise des relations bilatérales entre Niamey et Cotonou, mises à mal à la suite des événements du 26 juillet 2023.

Cette visite devrait renouer le dialogue politique entre les deux pays voisins et frères.

Aborder les questions de sécurité et de la lutte contre le terrorisme, qui avaient été à l’origine de tensions avec l’ancienne administration béninoise sous l’ancien président Talon proche des intérêts français.

Examiner la réouverture et la sécurisation de la frontière nigéro-béninoise, ainsi que la sécurisation du corridor transfrontalier.

Les deux pays pourraient également discuter de la reprise progressive de l’utilisation du port de Cotonou par Niamey et du transport pétrolier via le pipeline.

Renforcer la coopération bilatérale dans les domaines économique, commercial et social.

La visite de SEM Romuald Wadagni est perçue comme un geste fort en faveur du rapprochement régional. La réactivation des liaisons avec Cotonou représente un enjeu stratégique majeur en matière d’accès aux ports et de continuité des échanges commerciaux.

Pour Cotonou, il s’agit de consolider un partenariat régional susceptible de favoriser la stabilité et le développement mutuel.

Selon certaines sources, les entretiens porteront sur des accords sectoriels concrets (sécurité, transport, commerce) et sur un calendrier de réouverture progressive de la frontière et de reprise des flux marchands.

Il faut souligner que les attentes sont élevées : au-delà des gestes symboliques, les observateurs espèrent des mesures opérationnelles pour sécuriser les corridors, faciliter le transit vers le port de Cotonou et relancer des projets d’infrastructure commune.

Une coopération renforcée pourrait également contribuer à une meilleure coordination régionale face aux défis sécuritaires.

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