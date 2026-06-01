[MATANIGER]Rakia Boubé : détermination, dignité et engagement…

Cette semaine, nous mettons à l’honneur un visage bien connu des réseaux sociaux. Belle, intelligente et inspirante, Rakia Boubé est une femme qui s’est toujours distinguée par les valeurs et l’éthique qu’elle prône au quotidien. À travers son parcours et ses prises de parole, elle incarne une image de détermination, de dignité et d’engagement.

Qui est Rakia Boubé ? Quelles sont ses ambitions ? Quel est son parcours ?

Je suis Rakia Abdoulaye Issa Boubé. J’aime d’ailleurs donner mon nom complet, car il m’est arrivé à plusieurs reprises que l’on m’appelle « Rakia Boubacar », pensant que j’avais simplement voulu donner un style particulier à mon nom de famille.

Je suis titulaire d’un Master en Comptabilité, Contrôle et Audit ainsi que d’un Master en Gestion de Projets.

J’évolue actuellement dans le domaine de la finance au sein d’une agence du Système des Nations Unies. Toutefois, mes débuts professionnels ont été consacrés aux questions programmatiques dans le secteur de l’éducation.

Mon parcours est assez diversifié. J’ai travaillé au sein de cabinets d’audit et d’expertise comptable, acquis une expérience dans le domaine de la communication et exercé en tant que consultante en opérations et administration pour une fondation internationale basée aux États-Unis.

Au-delà de mon parcours professionnel, je suis profondément engagée dans le domaine social à travers l’association que je dirige actuellement.

Cette organisation œuvre pour la protection de l’épanouissement et la réinsertion scolaire des enfants déscolarisés, en particulier les orphelins et les enfants dont les parents sont en situation de handicap.

Mon ambition à long terme est de faire grandir cette association afin qu’elle devienne une véritable référence dans son domaine d’intervention, avec un impact durable sur la vie des enfants les plus vulnérables.

Je souhaite contribuer, à mon échelle, à leur offrir de meilleures perspectives d’avenir. In Sha Allah.

Selon vous quel rôle joue la femme dans notre société à cette ère de développement des mentalités ?

Selon moi, la femme joue aujourd’hui un rôle fondamental dans notre société, particulièrement à une époque où les mentalités évoluent et où les questions d’éducation, de leadership et de développement occupent une place centrale.

La femme n’est plus seulement perçue à travers les rôles qui lui étaient souvent attribués. Elle est désormais une actrice majeure du changement, présente dans tous les secteurs de la société.

Par son travail, son engagement et sa résilience, elle contribue activement au progrès de nos communautés et de nos nations.

Cependant, je pense que le rôle de la femme ne se limite pas à ses réalisations professionnelles. Elle demeure également un pilier essentiel dans la transmission des valeurs, l’éducation des générations futures et la construction de familles équilibrées.

Son influence s’exerce aussi bien dans les sphères publiques que privées.

À cette ère de développement des mentalités, il est important de reconnaître la valeur de la femme, de lui offrir les mêmes opportunités de réussite et de lui permettre de contribuer pleinement à la société selon ses compétences et ses aspirations.

Une société qui investit dans ses femmes investit dans son propre avenir.

Je suis convaincue que lorsque les femmes sont éduquées, accompagnées et valorisées, elles deviennent de puissants leviers de développement et de transformation positive pour l’ensemble de la communauté.

Quelles sont les deux femmes qui vous ont toujours inspirée durant votre parcours ?

La première femme qui m’a le plus inspirée tout au long de mon parcours est sans aucun doute ma mère. Elle est pour moi un modèle en tant que femme, épouse et mère. Je pourrais écrire des pages entières sans parvenir à exprimer pleinement l’impact positif qu’elle a eu sur ma vie.

Elle a eu un excellent parcours académique et a toujours représenté pour moi un véritable exemple à suivre.

En tant qu’aînée de la famille, j’ai grandi en admirant son sens de l’excellence dans tout ce qu’elle entreprenait. Je voyais en elle une femme posée, douce, calme, rigoureuse et méticuleuse. Très tôt, je me suis dit que je voulais lui ressembler et devenir, à mon tour, une femme de sa valeur.

Aujourd’hui, elle est fortement engagée dans les études coraniques et continue de m’encourager à approfondir mes connaissances religieuses et à renforcer ma relation avec Allah (SWT). Son exemple m’inspire autant sur le plan spirituel que sur le plan personnel.

Par la grâce d’Allah (SWT), elle a toujours été présente à mes côtés, dans les moments de joie, mais surtout dans les épreuves.

Allah sait combien j’en ai traversé, et je mesure aujourd’hui à quel point son soutien a été précieux. Son amour, ses conseils, ses prières et les valeurs qu’elle m’a transmises ont largement contribué à faire de moi la personne que je suis devenue.

Je suis convaincue que sa présence dans ma vie a été l’un des plus grands bienfaits qu’Allah m’ait accordés. Cela m’a sauvée à bien des égards. Alhamdulillah.

Je lui serai éternellement reconnaissante pour tout ce qu’elle représente et pour tout ce qu’elle a fait pour moi. Son courage, sa résilience, sa foi, sa sagesse et son sens du sacrifice continuent de m’inspirer chaque jour et demeureront toujours une source de motivation dans mon parcours.

La deuxième femme qui m’a inspirée est ma cousine Fanta, que nous appelons affectueusement Itah. Elle a toujours été une véritable travailleuse, une personne persévérante et déterminée.

Dans notre famille, elle a longtemps été une référence en matière d’excellence académique.

Très jeune, je la considérais déjà comme un modèle à suivre en raison de son brillant parcours estudiantin et de ses nombreuses réussites.

Lorsque je me suis retrouvée à hésiter sur le choix de ma filière après le baccalauréat, ne pouvant pas poursuivre la voie que j’envisageais initialement, c’est naturellement vers son exemple que je me suis tournée.

Aujourd’hui encore, elle continue de m’impressionner par son professionnalisme, sa rigueur et son parcours. Elle ne cesse de confirmer l’admiration que je lui porte et demeure, pour moi, une véritable source d’inspiration et un modèle de réussite.

Qu’auriez-vous à dire à la petite vous d’hier ? Et que diriez-vous à celle d’aujourd’hui ?

À la petite fille que j’étais, je dirais d’avoir confiance en son destin. Je sais qu’elle a traversé de nombreuses épreuves et que son chemin a été semé d’embûches.

La vie ne lui a pas toujours fait de cadeaux, et elle a dû supporter bien plus qu’elle n’aurait dû à son âge. Mais je voudrais qu’elle sache que toutes ces expériences contribueront à forger sa personnalité, son caractère et sa force intérieure.

Si je pouvais lui parler aujourd’hui, je lui dirais d’avoir foi en Dieu, de ne jamais perdre espoir et de rester fidèle à ses valeurs, quelles que soient les circonstances.

À la femme que je suis aujourd’hui, je dirais avant tout : je suis fière de toi.

Fière du chemin parcouru, de la personne que tu es devenue et de la force dont tu as fait preuve malgré les obstacles.

Mais je me rappellerais aussi que le voyage est loin d’être terminé. Il reste encore beaucoup à accomplir, de nouveaux défis à relever et de nouveaux objectifs à atteindre.

Alors, garde le cap, attache bien ta ceinture et continue d’avancer avec courage, détermination et confiance en toi.

Quel est le sujet sur lequel la société devrait davantage sensibiliser les jeunes filles ?

Selon moi, la société devrait mieux préparer les jeunes filles aux réalités de la vie.

Elles sont souvent surprotégées ou tenues à l’écart de certaines expériences, ce qui peut créer un décalage entre les attentes qu’elles développent et les difficultés qu’elles rencontrent par la suite.

Une sensibilisation plus concrète aux défis de la vie quotidienne, à l’autonomie et à la prise de responsabilités leur permettrait d’aborder l’avenir avec davantage de confiance et de préparation.

Merci à Rakia Boubé pour ces magnifiques réponses , merci pour cette franchise et cette générosité à travers ces quelques lignes et surtout bonne continuation.

Source: MATANIGER