Le Port de Lomé , Port Officiel de l’AES

Le Port de Lomé peut et doit devenir le PORT OFFICIEL de i’AES au regard de son Rôle historique pour briser l’embargo imposé au Niger , et sa haute contribution à la survie des Peuples du Sahel .

Pour paraphraser le Président Tchiani : » nous avons appris et tiré les leçons de ce que nous avons vécu. Même si on avance on n’arrachera pas la page «

A cette fin, un Accord préférentiel pourrait être signé avec les États de l’AES.

Aussi, le Port de Lomé doit être intégré dans les stratégies 3D de l’AES pour engager des Investissements plus substantiels pour sa modernisation et son expansion.

L’AES ne doit pas se laisser séduire par des Offres portuaires opportunistes : Les Ports de Dakar, Casa, Alger ; Douala encore moins le Port de Cotonou , peuvent constituer des possibilités d’exportation à utiliser avec prudence et modération.

Par Elhadj MAIGA Alzouma Nigerien Tout Court Sahelo-africain Engagé