Le Premiee Ministre zeine nie avoir fait des déclarations pro-Franc CFA…

Depuis un certain temps, l’officine française chargée d’inonder le web de Fake news, assistée par des apatrides a fait circuler une dépêche attribuant au premier ministre nigérien des propos pro francs CFA.

Face à l’ampleur de cette rumeur infondée, le cabinet du PM était obligé de sortir un démenti catégorique.

Une publication circulant sur les réseaux sociaux attribuant au chef du gouvernement nigérien des propos favorables à la monnaie CFA commune a été qualifiée de « mensonge délibéré » par son cabinet.

Le cabinet du Premier ministre nigérien a formellement démenti, vendredi, une publication circulant sur les réseaux sociaux qui attribuait au chef du gouvernement, Ali Mahaman Lamine Zeine, des propos en faveur du Franc CFA.

« Une publication vantant les mérites du Franc CFA, parue sur les réseaux sociaux, en attribue faussement la paternité au Premier ministre, ministre de l’Économie et des Finances, Ali Mahaman Lamine Zeine », indique le communiqué du cabinet parvenu à APA.

Selon le cabinet du chef du gouvernement nigérien, « il s’agit en réalité d’une fake news, car le Premier ministre n’a jamais tenu de tels propos, mensongers et délibérément biaisés ».

Cette mise au point intervient dans un contexte où les questions monétaires sont particulièrement sensibles au Niger, pays membre de la Confédération des États du Sahel (AES) aux côtés du Mali et du Burkina Faso.

La publication, qui circulait principalement sur Facebook et WhatsApp, présentait des arguments en faveur du maintien du Franc CFA, une position qui contraste nettement avec les orientations politiques et économiques actuelles des autorités nigériennes.

Le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont acté leur départ de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), mais demeurent, pour l’instant, membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

Qu’on se le dise une bonne fois pour toute, la sortie du francs CFA, cette monnaie de singe est inévitable.

On ne peut pas construire un ensemble cohérent, affirmer sa souveraineté et son indépendance et laisser l’impression de sa monnaie entre les mains de ses ennemis.

La confédération de l’AES aura très bientôt sa monnaie, in sha Allah, c’est juste une question de temps.



Par Tam tam info News