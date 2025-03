Les opérateurs économiques ont pris l’engagement d’accompagner l’Etat et les citoyens avant et après ce mois sacré…

Le ministre du commerce était face à la presse, le jeudi dernier pour faire le bilan de son département ministériel.

Au cours de cet entretien, il s’est longuement attardé sur les sanctions iniques de la CEDEAO contre notre pays et les moyens mis en œuvre par les autorités pour les contrer.

A cette veille du mois de Ramadan, le Ministre du commerce a annoncé sur le plateau de la télévision nationale, le jeudi 27 février 2025, avoir eu des échanges avec les opérateurs économiques du Niger sur les prix des denrées pendant ce mois sacré.

A l’issue des échanges avec toutes les structures de ces opérateurs, a-t-il fait savoir, ’’nous avons demandé à chacun d’entre eux de nous décliner exactement ce qu’il pense appliquer comme prix, y compris pendant ce mois, début de ramadan, et ils ont pris l’engagement d’accompagner l’Etat et le citoyen nigérien pendant et après cette période’’.

’’Je peux donc affirmer, de part les différentes positions que les opérateurs économiques nous ont déclinées, que nous n’arriverons pas à la surenchère’’ s’est-il réjoui tout en interpellant toutes les parties prenantes à ‘’ne pas contribuer au non respect des mesures prises car à travers ce que l’Etat fait, il est important que tout le monde se mette dans le même panier pour avoir la même vision. Si les gens constatent qu’autour des mesures prises, il n’y a pas de respect, alors ils sont appelés à dénoncer les responsables ’’.

Aussi, le ministre Seydou Asman a saisi cette occasion pour rassurer les nigériens que cette année, ’’il n y aura pas de rupture parce que nous avons fait une situation du point de vue général de nos stocks et ce que nous avons de disponible nous permet d’avoir de l’espoir, et bientôt, avec la grande irrigation, nous estimons être un pays où il fera bon vivre. Nous n’aurons plus à nous rendre ailleurs pour nous procurer certains produits tel que le riz, car à ce stade déjà, nous commençons à être fiers parce que beaucoup de produits qui, dans le passé, sont importés, sont devenus aujourd’hui des réalités au Niger’’.

Cependant, il a invité les opérateurs économiques au respect des engagements pris et à maintenir le cap pendant ce mois de Ramadan tout en exhortant les investisseurs à venir exploiter nos ressources car ’’le Niger est un pays qui dispose beaucoup d’opportunités favorables et surtout avec la volonté du chef de l’Etat’’.

Le Ministre du commerce a, enfin, salué le peuple pour ‘’sa résilience en faisant preuve d’un véritable engagement’’.

’’Cette décision est intervenue suite aux grandes pluies que nous avons enregistrées’’

La réduction du prix de ciment est intervenue, selon le ministre du commerce, M. Seydou Asman, suite aux grandes pluies enregistrées cette année ayant occasionné des inondations causant des pertes aussi bien humaines que matérielles.

Ainsi, ‘’dans le souci du Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, le général de brigade Abdourahmane Tiani d’accompagner les nigériens et à les soulager, il a jugé utile de prendre cette mesure pour offrir à chacun la possibilité de se donner un cadre descend d’habitation ’’ a expliqué le Ministre du commerce ajoutant qu’après cette mesure ‘’il y a eu par la suite un arrêté conjoint qui a été pris entre le ministère de l’économie et des finances et celui du commerce pour ‘’fixer le prix du ciment sur toute l’étendue du territoire national, après concertation avec bien sûr les deux unités industrielles dont nous disposons ’’.

Aussi, a-t-il précisé, ’’tout ce qui a été réduit n’est autre que la part que l’Etat perçoit en termes de payement des impôts’’.

Cependant, le ministre Seydou Asman a dénoncé la résistance au niveau des transporteurs dans ’’l’application de la mesure, qui nous a conduit à une rencontre avec les différents syndicats relevant de ce domaine, avec qui nous sommes parvenus à signer un accord les engageant à respecter cette mesure, suite à quoi, nous avons immédiatement activé nos services de contrôle sur l’ensemble du territoire ’’.

Pour le ministre du commerce, ‘’il est également important de rappeler que cette mesure de réduction du prix du ciment a provoqué une absence totale de l’importation du ciment vers le Niger car le ciment nigérien n’a pas d’égal en qualité et en prix’’.

’’Cela a créé une sorte d’engouement, car tout le monde s’est tourné vers la même chose à la fois, d’où les difficultés au niveau de nos unités industrielles qui, dans le temps, ne produisaient qu’environ 32.000 tonnes par mois. Mais du fait de cette mesure et de la non disponibilité du ciment importé, nous sommes aujourd’hui à 83.000 tonnes par mois, soit le triple de la production habituelle ’’ a-t-il fait savoir avertissant que des sanctions lourdes seront infligées à ces grandes entreprises qui font fi des mesures et mieux, saisir la direction générale des impôts pour ouvrir une enquête là-dessus ’’.

Pour ce qui est de la réduction du prix de l’essence, ’’cette mesure entre dans le cadre des revendications, des attentes fortes de longue date des nigériens’’ a-t-il poursuivi, ajoutant que toujours dans le cadre des réductions, avec l’arrive du CNSP au pouvoir, et dans ’’le souci d’améliorer le cadre de vie des nigériens, le prix du Hadj a connu une force réduction pour faciliter le pèlerinage aux citoyens nigériens ’’.

Plusieurs actions entreprises pour contrer les sanctions de la CEDEAO

Le ministre du commerce, M. Seydou Asman a rappelé que plusieurs mesures ont été prises par les autorités nigériennes pour contrer les sanctions de la CEDEAO imposées au Niger à la suite des évènements du 26 juillet 2023.

Dressant le bilan 2024 des actions de son département ministériel, le Ministre du commerce et de l’industrie, Seydou Asman, s’est félicité des actions prises par le Chef de l’Etat, le Général de Brigade Abdourahamane Tiani ainsi que par son département ministériel pour faire face aux velléités d’isoler le Niger par les sanctions prises par la CEDEAO contre le pays.

A cet effet, des séries de visites ont été entreprises dont celle du chef de l’Etat au Togo en compagnie d’une forte délégation et au cours de laquelle, ’’des échanges ont eu lieu sur la façon de trouver une solution pour ravitailler le Niger dans le sens d’aller à la satisfaction des besoins, et par la volonté de nos deux Chefs d’Etat, nous sommes parvenus à une entente et la République sœur du Togo a pris l’engagement d’offrir cette possibilité au Niger’’ s’est-il réjoui.

Aussi, une autre mission a été conduite au Burkina Faso par le ministre du commerce en compagnie d’un certain nombre de partenaires pour ’’rencontrer nos homologues du Burkina Faso avec qui nous avons échangé sur la mise en place de la procédure la plus indiquée pour ravitailler le Niger en produits de première nécessité et après cela, il a été question du renforcement de la sécurité autour de ce corridor qui fait objet d’attaques terroristes’’ a-t-il souligné.

D’autre part, a poursuivi le ministre du commerce, ’’nous avons pris un autre arrêté interdisant l’exportation des céréales à l’extérieur pour servir la consommation locale’’.

Pour ce qui est des produits importés vers le Niger, ’’3 unités de suivi ont été mises en place au niveau de la douane pour se rassurer de la qualité de ces produits’’ a-t-il fait savoir.

Au delà de ces mesures, il faut concevoir d’autres alternatives pour ravitailler le pays en cas de besoin.



Par Tam tam info News