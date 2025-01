Le Premier Ministre représentera le Chef de l’État à l’investiture de John Dramani Mahama au Ghana…

Le nouveau président ghanéen John dramani mahama prêtera serment demain 7 janvier à Accra. Plusieurs chefs d’état assisteront à cette cérémonie.

l’AES enverra aussi des délégations de haut niveau.

Le Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP), le Général de Brigade Abdourahamane Tiani, a exprimé son regret de ne pouvoir assister en personne à la cérémonie d’investiture du Président élu du Ghana, Son Excellence Monsieur John Dramani Mahama, prévue le mardi 7 janvier 2025 à Accra.

Dans un message adressé à son homologue ghanéen, Son Excellence Monsieur Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, le Chef de l’État nigérien a souligné les liens d’amitié et de fraternité qui unissent les deux peuples. En raison d’engagements antérieurs, il a mandaté le Premier Ministre, Monsieur Lamine Zeine Ali Mahaman, à la tête d’une délégation, pour le représenter à cet événement important.

Le Général Tiani a saisi cette occasion pour souhaiter plein succès au Président John Dramani Mahama dans l’exercice de ses fonctions. Cette démarche témoigne de l’importance que le Niger accorde à ses relations avec le Ghana et à la stabilité régionale.

Mahama tend la main aux pays de l’AES malgré les tensions

Dans un contexte de tensions entre l’Alliance des États du Sahel (AES) et la Cédéao, le Président ghanéen élu, John Dramani Mahama, cherche à renforcer les liens avec ses voisins ouest-africains, en envoyant des émissaires au Mali, au Burkina Faso et au Niger pour son investiture.

Dans un contexte de tensions croissantes entre les pays membres de l’Alliance des États du Sahel (AES) et la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), John Dramani Mahama, élu à la tête du Ghana suite à la présidentielle de décembre dernier, a exprimé sa volonté de raffermir les liens entre le Ghana et les nations ouest-africaines, en particulier le Niger, le Mali, et le Burkina Faso.

En dépit des divergences politiques, Mahama a dépêché des émissaires au Mali, au Burkina Faso et au Niger pour assurer leur présence à son investiture, soulignant l’importance de l’unité régionale dans un contexte de crise.

Le Ghana a toujours oeuvré pour l’unité et la grandeur de l’Afrique.

