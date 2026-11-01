Le Premier ministre Zeine reçu à Benghazi par le président du Gouvernement libyen Oussama Hammad…

Le Premier ministre Zeine a été accueilli ce dimanche, à Benghazi, par le président du Gouvernement libyen, le Dr Oussama Hammad, accompagné de plusieurs membres de son gouvernement.

Cette visite officielle illustre la volonté des deux pays de renforcer leur coopération et leurs relations fraternelles.

Le Premier ministre était accompagné d’une importante délégation comprenant le chef d’état-major particulier du président de la République, le général de brigade Ibro Amadou Bacharou ; le chef d’état-major de l’armée de Terre, le général Abou Zataka ; le colonel-major Bello Garba, du ministère de la Défense ; le secrétaire général du gouvernement, Mahamane Roufai Laouali ; ainsi que son conseiller spécial.

Lors de cette rencontre, le Premier ministre Zeine a exprimé sa profonde reconnaissance pour l’accueil chaleureux et l’hospitalité réservés à la délégation. Il a souligné que cette visite témoigne de « la profondeur des liens fraternels qui unissent nos deux pays ».

Cet échange à Benghazi ouvre la voie à un renforcement du dialogue politique, de la coopération sécuritaire et des partenariats entre les deux nations.

Par Tamtaminfo News