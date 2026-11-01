Hommage au Niger et à son peuple souverain…

Par leur courage, leur détermination et leur capacité d’adaptation, les Nigériens honorent les valeurs ancestrales qui font la fierté de toute nation. Malgré les sanctions, le blocus économique, le départ des partenaires techniques, les résultats médiocres de la campagne agricole 2026 et les prédictions sombres, le Niger avance, debout et imperturbable, au sein de l’Alliance des États du Sahel (AES), en terre africaine.

Notre pays trace lentement et sûrement sa route vers la souveraineté avec une résilience qui force l’admiration.

Ceux qui pariaient sur un effondrement généralisé en sont pour leurs frais : le Niger ne subit plus, il sort la tête de l’eau et donne des leçons d’exemplarité au monde. Partout, il dresse des édifices publics, bâtit des routes, aménage des jardins publics et réalise bien d’autres infrastructures prioritaires au bénéfice de ses concitoyens.

Le vent de la refondation souffle désormais sur l’ensemble du territoire. Il suffit de parcourir nos centres urbains pour s’en convaincre : des chantiers d’envergure s’ouvrent dans toutes les villes, transformant le paysage national et modernisant nos installations comme nos équipements.

Des routes se construisent, des usines démarrent, des projets structurants sortent de terre et l’économie locale se réinvente, portée par une volonté farouche de compter d’abord sur nos propres forces. Ces réalisations concrètes sont la plus belle des réponses aux sceptiques et aux campagnes de dénigrement soutenues par nos anciens partenaires.

La véritable force de cette transformation ne réside pas seulement dans le béton et le bitume.

Elle se trouve au cœur de nos Forces de Défense et de Sécurité (FDS), dans le développement de nos mines et de notre exploitation pétrolière et gazière, mais aussi dans nos écoles, notre agriculture, notre élevage, nos centres de santé et notre coopération internationale stratégique avec la Russie, la Chine, le Maroc, l’Algérie, la Turquie et le Togo.

Plus que tout, elle vit dans le cœur des citoyens. Aujourd’hui, les populations nigériennes vivent en symbiose, dans une fraternité retrouvée et soudées par un élan patriotique inédit. Face à l’adversité, la cohésion sociale s’est fortifiée, transformant les épreuves en un ciment d’unité nationale. Cette solidarité quotidienne est le bouclier contre lequel viennent se briser toutes les tentatives de déstabilisation.

Sans doute le chemin reste-t-il long et parsemé d’embûches, mais la trajectoire est désormais irréversible.

N’en déplaise aux prophètes du chaos, le Niger avance inexorablement vers son destin, fier, uni et résolument tourné vers l’avenir. De cette dynamique éclot la noble patience des familles nigériennes ; celle qui ne se plaint jamais, mais qui espère chaque jour des lendemains meilleurs pour apaiser les âmes.

Cette volonté de changement dépasse la simple intention : elle est l’étincelle d’une transformation profonde et réussie. Dès lors, se refonder en Afrique exige une lucidité totale et une profonde humilité. C’est pourquoi rechercher la bénédiction d’Allah sur notre vie, nos biens, notre descendance, notre temps et notre labeur revient à sacraliser notre territoire, défendu au prix du sang.

Cet élan unique serait pourtant incomplet si ceux qui en ont les moyens ne retournaient pas à la terre et n’accompagnaient pas la jeunesse vers l’entrepreneuriat avec le soutien total de l’État. Aussi, c’est en priant chaque jour pour la protection de notre nation, la guérison de nos malades, le pardon pour nos défunts et le soulagement des affligés que nous faisons vibrer notre fraternité et notre légendaire solidarité.

Qu’Allah nous accorde la force de surmonter les obstacles à chaque étape de cette nouvelle marche de l’histoire. Que les réformes courageuses opérées par le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) et le Gouvernement de Transition, ainsi que les avis et recommandations du Conseil Consultatif de la Refondation (CCR), soient les clés de notre développement économique, social, culturel, industriel et de notre salut. Amen !

Par Moustapha Kadi Oumani