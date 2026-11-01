Libye–Niger : Benghazi et Niamey scellent un accord de coopération stratégique…

Le Premier ministre nigérien, Ali Lamine Zeine, a été reçu ce dimanche 1er novembre 2026 à Benghazi par le général Saddam Haftar, vice-commandant en chef des forces armées libyennes, en présence du Dr Oussama Hammad, président du Conseil des ministres du gouvernement libyen.

Il conduisait une importante délégation nigérienne composée de plusieurs responsables politiques et militaires.

Cette rencontre a permis de réaffirmer la profondeur des liens historiques et culturels, ainsi que les relations de bon voisinage qui unissent la Libye et le Niger, deux pays et deux peuples frères.

Le général Saddam Haftar a salué la solidité de ces relations et a transmis les salutations du maréchal Khalifa Haftar au président nigérien, le général Abdourahamane Tiani.

De son côté, le Premier ministre Ali Lamine Zeine a exprimé sa satisfaction à l’issue de cette visite et a remercié les autorités libyennes pour l’accueil chaleureux et l’hospitalité réservés à sa délégation.

Dans le cadre du renforcement des relations bilatérales et de l’élargissement de la coopération entre les deux pays dans divers domaines, les deux parties ont procédé à la signature d’un protocole d’accord de coopération stratégique entre la Libye et la République du Niger.

Elles ont également souligné l’importance de poursuivre les consultations et la coordination, tout en veillant au suivi rigoureux de la mise en œuvre des engagements convenus, dans l’intérêt commun des deux nations et de leurs peuples.