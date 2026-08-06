Le Premier ministre Zeine s’engage pour la valorisation des filières du Kawar après la visite de l’APIK Baana…

Le Premier ministre, Ali Mahamane Lamine Zeine, a reçu, le mercredi 5 août 2026, une délégation de l’Association pour la Promotion de l’Intercommunalité au Kawar (APIK Baana), en présence du ministre de l’Agriculture et de l’Élevage, le Colonel Mahaman Elhadj Ousman.

La rencontre a permis d’échanger autour des recommandations issues de la 2ᵉ édition de la Semaine du Kawar, une initiative dédiée à la promotion et au développement de cette région stratégique.

Les membres de la délégation ont présenté au premier ministre, les préoccupations et propositions formulées lors de la Semaine du Kawar, en insistant particulièrement sur le développement des filières du sel, de la datte et du natron.

Ces secteurs, fortement ancrés dans l’économie locale, ont été identifiés comme des leviers importants pour la création d’emplois, l’accroissement des revenus et la promotion d’une économie régionale résiliente.

Le Premier ministre Zeine a écouté avec attention les doléances et recommandations soumises par l’APIK Baana.

Il a indiqué avoir pris bonne note des propositions et réaffirmé l’engagement du Gouvernement à poursuivre les efforts nécessaires pour que les projets lancés répondent aux réalités et aux besoins des populations du Kawar.

Il a souligné que le développement équilibré de toutes les régions du Niger demeure une priorité du président de la République, chef de l’état, le général d’armée Abdourahame tiani et elle est inscrite dans une dynamique de valorisation des potentialités locales au service d’une croissance durable et inclusive.

Le ministre de l’Agriculture et de l’Élevage, le Colonel Mahaman Elhadj Ousman, a rappelé l’importance d’un accompagnement technique et financier ciblé pour structurer les filières concernées, améliorer les chaînes de valeur et faciliter l’accès aux marchés nationaux et internationaux.

Les participants ont également évoqué la nécessité de renforcer les infrastructures locales, de soutenir la formation des acteurs et d’encourager les investissements privés respectueux des ressources naturelles.

Les échanges se sont conclus sur la promesse d’un suivi concerté des recommandations, avec la mise en place de mécanismes de coordination entre l’État, les collectivités locales et les acteurs de la société civile.

L’objectif affiché est d’assurer une mise en œuvre efficace des projets afin d’optimiser les retombées économiques et sociales pour les populations du Kawar.