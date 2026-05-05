Le président Goïta prend la Défense après la mort de Sadio Camara…

Depuis les attaques terroristes coordonnées du 25: avril dernier, l’armée malienne et celle de l’AES poursuivent une importante riposte pour neutraliser les forces du mal.

Le président Goïta a pris en charge directement le ministère de la défense après la mort du général sadio camara.

À la suite du décès du ministre de la Défense, le chef de la transition, le général Assimi Goïta assure lui-même la tutelle des armées, dans un contexte d’opérations militaires intensifiées.

Le président de la transition malienne a pris en charge le ministère de la Défense après la mort du général Sadio Camara, tué le 25 avril lors d’attaques coordonnées attribuées à des groupes jihadistes. Le général Oumar Diarra a été nommé ministre délégué pour assurer la gestion courante du département.

Cette décision intervient alors que les Forces armées maliennes (FAMa) ont lancé une série d’opérations en riposte. Selon l’état-major, plus d’une centaine de combattants ont été neutralisés en moins d’une semaine.

Le 25 avril, des frappes ont été menées à Sévaré, dans la région de Mopti, avec la destruction d’une base et de plusieurs cibles, dont une colonne de motocyclistes près de Ké-Macina et un véhicule armé. Le 26 avril, une opération à Kolokani, dans la région de Koulikoro, a permis d’intercepter une colonne en repli.

Le 29 avril, des frappes ont visé des positions à Kidal. Le 2 mai, deux opérations ont été conduites simultanément : l’une dans la région de Tombouctou, au sud-est de Gourma Rharous, et l’autre à Sébabougou, dans la région de Kita, où plusieurs combattants ont été neutralisés et du matériel récupéré.

Le général Sadio Camara a été inhumé le 30 avril lors d’obsèques nationales à Bamako. Par ailleurs, le parquet militaire a ouvert une enquête pour des soupçons de complicité interne, avec des arrestations en cours.

L’état-major des armées a indiqué poursuivre les opérations sur l’ensemble du territoire.

L’armée intensifie la riposte contre les terroristes

Après les attaques meurtrières du 25 avril, l’armée malienne a mené une série d’opérations d’envergure sur plusieurs zones du territoire.

Les Forces armées maliennes (FAMa) ont mené une série d’opérations militaires d’envergure ayant permis de neutraliser plus d’une centaine de terroristes en moins d’une semaine, en riposte à des attaques coordonnées survenues le 25 avril 2026, ayant notamment coûté la vie au ministre de la Défense, le général Sadio Camara.

Selon l’état-major malien, la contre-offensive a été déclenchée le jour même des attaques attribuées au JNIM et au FLA, qui avaient ciblé plusieurs localités du pays. À Sévaré, dans la région de Mopti (centre), une frappe aérienne a détruit une base terroriste, causant la neutralisation de plusieurs combattants. Dans le même temps, une colonne de motocyclistes repérée près de Ké-Macina a été ciblée, faisant plusieurs morts, tandis qu’un véhicule armé a été détruit dans une seconde frappe.

Le 26 avril, les FAMa ont conduit une opération majeure à Kolokani, dans la région de Koulikoro (centre), où une colonne en repli a été interceptée et anéantie. Le bilan communiqué fait état de plus de 100 terroristes neutralisés et de la destruction de leur logistique.

L’offensive s’est poursuivie le 29 avril à Kidal (nord), reprise par le FLA quelques jours plus tôt, où des frappes ont visé une cache d’armes et de matériel logistique, entraînant la destruction d’équipements militaires et la neutralisation de plusieurs combattants.

Le 2 mai, deux opérations simultanées ont été menées. Dans la région de Tombouctou (nord), une cache d’armes a été détruite au sud-est de Gourma Rharous. Dans la région de Kita, à Sébabougou, dans l’ouest du pays, une opération terrestre en réponse à des attaques contre Kati et Bamako a permis de neutraliser plus d’une quinzaine de terroristes et de récupérer une quinzaine de motos.

Cette intensification des opérations intervient dans un contexte de deuil national après la mort du général Sadio Camara, tué dans un attentat-suicide à Kati revendiqué par le JNIM. Promu à titre posthume au grade de général d’armée, il a été inhumé le 30 avril lors d’obsèques nationales présidées par le chef de la transition, le général Assimi Goïta, en présence de délégations du Burkina Faso, du Niger et de la Guinée, membres de la Confédération des États du Sahel (AES).

Sur le plan judiciaire, le parquet militaire de Bamako a annoncé l’ouverture d’une enquête pour complicité interne. Plusieurs suspects ont été identifiés, dont des militaires en activité et une personnalité politique. Des arrestations ont déjà eu lieu, tandis que d’autres individus restent activement recherchés.

L’état-major général des armées a réaffirmé sa détermination à poursuivre les groupes armés « jusque dans leurs derniers retranchements sur l’ensemble du territoire national ».

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