Le président Tebboune reçoit le général Salifou Modi : Alger et Niamey renforcent leur coopération sécuritaire…

Le président de la République algérienne, chef suprême des Forces armées et ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu en audience, mardi 13 octobre à Alger, le ministre d’État, ministre de la Défense nationale de la République du Niger, le général d’armée Salifou Modi, accompagné d’une forte délégation .

L’audience s’est déroulée en présence du général d’armée Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale et chef d’état-major de l’Armée nationale populaire ; de M. Brahim Merad, alors ministre d’État chargé de l’Inspection générale des services de l’État et des Collectivités locales, avant sa nomination comme ministre d’État, ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales ; ainsi que de M. Ahmed Attaf, ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines.

La rencontre s’inscrit dans le renforcement des relations bilatérales entre l’Algérie et le Niger, deux pays voisins confrontés à des défis communs de sécurité, de stabilité et de gestion des espaces frontaliers.

Plus tôt dans la journée, le général Salifou Modi avait également été reçu par le général d’armée Saïd Chanegriha au siège de l’état-major de l’Armée nationale populaire.

Les deux parties y ont examiné l’état de la coopération militaire bilatérale et échangé leurs points de vue sur les questions d’intérêt commun.

Une dynamique bilatérale consolidée

Selon le ministère algérien de la Défense nationale, cette visite traduit la volonté commune des dirigeants des deux pays de consolider les mécanismes de coopération, notamment dans les domaines de la défense et de la sécurité.

Le ministre d’état a Défense nigérien a salué la qualité de la coordination multidimensionnelle entre Alger et Niamey, réaffirmant la détermination de son pays à approfondir la coopération militaire avec l’Algérie.

Dans un Sahel marqué par des menaces terroristes, des bandits armés et des trafics transfrontaliers, le rapprochement entre Alger et Niamey revêt une importance stratégique particulière.

La coordination entre les deux pays porte sur le renforcement de la sécurité aux frontières, le partage du renseignement et la lutte contre les groupes armés qui exploitent les vastes espaces désertiques et les axes de circulation entre le nord du Niger et le sud de l’Algérie.

Cette audience conforte ainsi la trajectoire d’un partenariat stratégique algéro-nigérien, au moment où la stabilité du Sahel demeure au centre des priorités diplomatiques et militaires des deux capitales.