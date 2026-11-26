Les ONG et les associations de la société civile nigériennes ont été appelées, le mardi 24 novembre 2026, à s’approprier la démarche de mobilisation générale et à jouer un rôle de premier plan dans l’information, la solidarité et la mobilisation des populations. La rencontre, présidée par le colonel des Douanes Abdou Habi, président par intérim de la Commission de la Mobilisation Générale (COMOG), s’est tenue à l’École de la Police nationale de Niamey.

Devant les représentants des organisations non gouvernementales et des associations, le colonel Abdou Habi a présenté la mobilisation générale comme une démarche de préparation, d’organisation et de responsabilité collective.

Selon lui, elle vise à éviter l’improvisation en cas d’épreuve et à bâtir, dès maintenant, une collaboration structurée entre l’État, les ONG, les communautés, la société civile et les forces de défense et de sécurité.

Dans son intervention, le président par intérim de la COMOG a souligné que, depuis les événements du 26 juillet 2023, le Niger fait face, à des pressions économiques, à des tentatives d’isolement diplomatique et à des manœuvres de déstabilisation. Il a estimé que les ONG et les associations, de par leur présence dans les communautés et leur connaissance des réalités locales, constituent des relais essentiels de proximité, de solidarité et de résilience.

« Par votre présence dans les communautés, votre connaissance des réalités locales, vos réseaux de volontaires et votre capacité à mobiliser les citoyens, vous contribuez à soutenir l’action des institutions et du gouvernement », a déclaré le colonel Abdou Habi.

Il a invité les participants à faire de leurs structures des partenaires pleinement engagés, capables d’informer, de mobiliser, de prévenir, d’alerter, de soutenir et d’agir au service de la Nation.

La rencontre a permis de présenter aux acteurs de la société civile le narratif et les textes relatifs à la mobilisation générale. L’objectif, selon la COMOG, est de doter les ONG et les associations de repères essentiels afin qu’elles puissent relayer, jusqu’aux hameaux les plus reculés, un message « juste, unifié et mobilisateur ».

Le colonel Abdou Habi a également insisté sur le rôle déterminant des ONG dans la promotion de la solidarité nationale et de la participation citoyenne. Il a appelé les organisations à poursuivre leur engagement, estimant que la défense de la patrie exige la contribution de toutes les forces vives de la Nation, au service de la souveraineté économique, politique et culturelle du pays.

La Commission chargée de l’organisation, de la préparation et du suivi de la mise en œuvre de la mobilisation générale a pour mission d’élaborer les textes et documents encadrant ce dispositif, de sensibiliser les citoyens, de planifier des exercices et d’actualiser les textes réglementaires liés à l’exécution du plan général de mobilisation.

Cette rencontre avec les ONG et les associations s’inscrit dans une série de consultations engagées par la COMOG auprès de différentes composantes de la société nigérienne, après des échanges avec le secteur privé et les organisations féminines.