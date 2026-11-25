Le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zeine a reçu, dans l’après-midi de ce mardi 24 novembre 2026, une importante délégation algérienne conduite par deux ministres et le président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA).

Cette rencontre intervient alors que l’Algérie est l’invitée d’honneur du Forum international « Investir au Niger » (F2IN 2026), organisé à Niamey du 24 au 26 novembre.

La rencontre s’est tenue au cabinet du Premier ministre.

La délégation algérienne était composée de Kamel Rezig, ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, de Farid Kortal, ministre de l’Industrie, de Kamel Moula, président du CREA, ainsi que de l’ambassadeur d’Algérie au Niger, Ahmed Saadi.

À l’issue de l’audience, aucune déclaration n’a été faite à la presse.

Le silence officiel contraste toutefois avec le contexte, cette visite s’inscrit dans une dynamique de renforcement des relations économiques entre les deux pays.

La présence des ministres algériens à Niamey vise à traduire les accords bilatéraux en partenariats productifs et en projets d’investissement concrets.

L’Algérie a mobilisé une délégation économique de premier plan, réunissant des représentants de 17 entreprises et groupes économiques, dont Sonatrach, Sonelgaz, Saidal, Cosider, Biopharm, Algérie Télécom, Mobilis, le groupe La Belle et le groupe GICA.

Le F2IN 2026 constitue une plateforme stratégique pour attirer les investissements et promouvoir les opportunités économiques du Niger.

Le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zeine a présidé la cérémonie d’ouverture du forum, en présence de responsables gouvernementaux, d’investisseurs et de représentants d’entreprises venus de plusieurs pays.

Pour l’Algérie, cette participation vise à positionner ses entreprises sur les marchés nigérien et africain, notamment dans les secteurs de l’énergie, des industries agroalimentaires, des services pétroliers et des énergies renouvelables.

Si les détails des discussions restent confidentiels, le message est clair : Alger entend transformer ses engagements politiques avec Niamey en réalisations économiques tangibles.