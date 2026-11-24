Le séminaire national de sensibilisation et de formation sur le droit communautaire UEMOA s’est ouvert ce mardi 24 novembre 2026 à Niamey, sous le parrainage du ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, Chargé des relations avec les institutions, Monsieur Alio Daouda.

Cette rencontre vise à renforcer les capacités des acteurs judiciaires sur le droit et la justice communautaire de l’UEMOA, à travers un cadre d’échanges et de dialogue entre le juge communautaire et les praticiens du droit national. Prenant la parole en premier, le Président de la Cour de Justice de l’Union a insisté sur l’importance du droit communautaire et sur la nécessité de son application effective dans les pays membres, condition d’une meilleure efficacité des actions de l’Union.

Organisée au Bravia Hôtel, cette rencontre, placée sous le thème « L’UEMOA : 08 pays, un destin commun ! », réunit pendant quatre (4) jours magistrats et avocats venus de la capitale comme des juridictions de l’intérieur du pays.

Elle est organisée par la Cour de Justice de l’UEMOA, qui a choisi le Niger pour accueillir cette session de renforcement de capacités.

Dans son intervention, le Président de la Cour de Justice de l’UEMOA a rappelé que les normes de l’Union ne produisent pleinement leurs effets que lorsqu’elles sont connues, comprises et effectivement mises en œuvre dans chacun des États membres.

Il a ainsi plaidé pour une appropriation du droit communautaire par les acteurs judiciaires, estimant que de cette application concrète dépend l’efficacité des actions menées par l’Union au bénéfice de ses populations.

Prenant ensuite la parole, le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, chargé des Relations avec les institutions, a d’abord souhaité la bienvenue au Président de la Cour et à la délégation qui l’accompagne. Il s’est réjoui du choix du Niger pour abriter cette formation et a remercié la Cour d’avoir sollicité son parrainage, y voyant la reconnaissance de l’attachement constant d’un pays membre fondateur de l’Union à la construction du droit communautaire.

Pour le ministre, le droit communautaire « n’est pas un droit lointain » : il fait pleinement partie de l’ordre juridique national, et les actes pris par les organes de l’Union s’imposent aux États. Il revient donc aux magistrats et aux avocats, qui disent et défendent le droit au quotidien, de les connaître et de les appliquer.

Le ministre a souligné que l’efficacité de l’intégration ne se mesure pas seulement à la qualité des textes adoptés, mais à la manière dont ils sont invoqués devant les juridictions, interprétés par les juges et appliqués dans les décisions.

Un droit communautaire méconnu est un droit affaibli, a-t-il résumé, tandis qu’un droit maîtrisé devient un levier de sécurité juridique, de confiance pour les opérateurs économiques et de développement pour les populations.

Le programme du séminaire répond à cette exigence. Les participants se pencheront sur le cadre juridique et institutionnel de l’UEMOA, sur l’organisation, les compétences et les procédures de la Cour de Justice de l’Union, afin que les justiciables et leurs conseils sachent comment la saisir, ainsi que sur le mécanisme du renvoi préjudiciel, présenté comme le trait d’union entre le juge national et le juge communautaire et garant de l’interprétation uniforme du droit de l’Union.

Seront également abordés le droit communautaire de la concurrence, jugé essentiel à la loyauté des échanges et à l’attractivité de l’espace économique, et la libre circulation des biens et des personnes, au cœur du projet d’intégration.

Le ministre a salué la diversité des participants, estimant que le droit communautaire doit irriguer l’ensemble du territoire national et non la seule capitale, et il a rendu hommage au rôle déterminant des avocats dans la saisine du juge et la défense des droits des justiciables.

Il a également inscrit la rencontre dans la dynamique de modernisation de la justice nigérienne, vers une justice plus proche des citoyens, plus rapide et plus transparente, adaptée aux réalités socioculturelles du pays tout en restant ouverte aux cadres juridiques partagés avec les partenaires de la sous-région.

Invitant les participants à poser des questions, à confronter leur expérience de terrain à l’expertise des intervenants et à faire remonter les difficultés rencontrées dans l’application du droit communautaire, il a affirmé que leurs échanges contribueront à renforcer la place de la justice dans le projet communautaire.

Il a enfin assuré que, sous la haute impulsion du Général d’Armée Abdourahamane Tiani, Président de la République, Chef de l’État, le Gouvernement demeure engagé en faveur de la consolidation de l’État de droit et d’une justice de qualité, au service de tous, avant de déclarer ouverts les travaux du séminaire.

Par Mounkaila ALI (Tam-Tam Infos News)