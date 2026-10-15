Niger : une ordonnance précise les missions de l’Observatoire des droits de l’Homme

Le président nigérien, le général d’armée Abdourahamane Tiani, a signé le 14 octobre 2026 une ordonnance relative à l’Observatoire national des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (ONDH/LF), institution prévue par l’article 72 de la Charte de la Refondation, selon un communiqué du Secrétariat général du gouvernement.

Chargé de promouvoir et de protéger les droits humains, l’Observatoire effectuera des visites régulières, annoncées ou inopinées, dans les lieux de détention, à l’exception du Conseil de sécurité d’État. Il examinera la situation des personnes privées de liberté et formulera, au besoin, des recommandations aux autorités afin de prévenir la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants.

L’ONDH/LF devra aussi faciliter l’assistance judiciaire aux victimes, signaler au gouvernement les violations constatées et mener des actions d’information et de sensibilisation sur l’ensemble du territoire. Une attention particulière sera portée aux femmes, aux enfants, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et aux autres personnes vulnérables.

L’institution sera dirigée par un président nommé par décret présidentiel. Ses membres et toute personne appelée à participer à ses travaux seront soumis au secret professionnel.

Aïr-Info Agadez