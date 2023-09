Le Secrétaire général de la présidence du CNSP participe à la 67e Conférence Générale de AIEA en Autriche

Le Secrétaire général de la présidence du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP), Salou mossi, participe à la 67e Conférence générale de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA) qui se déroule du 25 au 29 septembre 2023 à Vienne en Autriche. La délégation nigérienne est composée de l’Ambassadeur, Représentant permanent du Niger à Genève Laouali Labo et du Secrétaire Général de la Haute Autorité Nigérienne À l’Energie Atomique (HANEA), Lawali Mamane Nassourou.

A cette occasion, le Secrétaire général de la présidence du CNSP a lu un discours dans lequel il a rappelé que ‘’L’exemplarité de la coopération entre l’AIEA et mon pays, établie progressivement dans des domaines comme l’énergie électrique, la santé humaine, la sécurité et la défense, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l’agriculture, les mines, donne des résultats probants grâce aux divers mécanismes d’assistance technique.

La signature du Programme Cadre National 2022-2027 qui définit les domaines prioritaires ‘’dans lesquels nous attendons un fort soutien de l’AIEA, et le taux d’exécution du Fonds de coopération technique alloué audit programme, qui s’élève à 74% au 31 août 2023, montrent à suffisance la performance de cette coopération’’ avait-il indiqué.

Dans le domaine de la Sûreté et de la Sécurité Nucléaires et Radiologiques, le Niger s’est doté d’un Comité National de Sécurité Nucléaire (CNSN) sous la coordination de la HANEA, dans lequel toutes les institutions nationales membres apportent leur contribution, en vue de concevoir, développer et maintenir un régime de sécurité nucléaire durable au Niger.

Aussi, l’ARSN qui jouit d’une autonomie de gestion et d’un conseil national, assure la régulation et la règlementation des activités nucléaires et radiologiques afin de garantir la sûreté, et la sécurité des écosystèmes.

M. Salou Mossi n’a pas manqué de réitérer à la conférence, ‘’la disponibilité du Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, Chef de l’Etat, le Général Abdourahamane TCHIANI et du Gouvernement, à renforcer la coopération avec l’AIEA dans la poursuite de sa mission, à savoir, l’utilisation pacifique des technologies nucléaires pour le développement durable’’.

L’AIEA tient chaque année en septembre, au Centre international de Vienne (Autriche), la Conférence générale, au cours de laquelle des responsables et des représentants de haut rang de ses États Membres examinent toute une série de questions.

La Conférence générale, qui rassemble les représentants des 177 États Membres de l’AIEA, se réunit chaque année en session ordinaire, habituellement en septembre, pour examiner et approuver le budget de l’AIEA et statuer sur d’autres questions soulevées par le Conseil des gouverneurs, le directeur général.