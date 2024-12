Vers une libération du président Bazoum grâce à la médiation du Roi Mohammed VI…

Selon des informations non officielles, la diplomatie marocaine s’active pour obtenir la libération de l’ex président Bazoum.

En attendant cette éventualité, nous apprenons que le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a été sensible à la médiation du Roi du Maroc Mohamed VI, en consentant à la libération de quatre espions français interpellés à Ouagadougou, il ya une année.

Selon la diplomatie marocaine qui rapporte cette information, “cet acte humanitaire a été rendu possible grâce à l’excellence des relations qui lient Sa Majesté le Roi au Président Traoré et aux bonnes relations unissant de longue date le Royaume du Maroc et le Burkina Faso”, rapporte l’agence d’information du Burkina.

En rappel, les relations entre le Burkina Faso et la France se sont fortement dégradées depuis l’arrivée du président Ibrahim Traoré qui prône la souveraineté pleine et entière et des partenariats mutuellement avantageux et respectueux.

Pour revenir au cas de Bazoum, il faut souligner qu’un journal dénommé “Afrique intelligence affirme que Le Roi Mohammed VI du Maroc a démarré des négociations avec le Niger pour faire libérer l’ancien président, Mohammed Bazoum

Rabat propose d’accueillir Bazoum en résidence surveillée au Maroc, tout en veillant à ce que l’ancien président s’abstienne de toute critique ou condamnation publique du nouveau régime du général Tiani, dans les médias ou dans la presse.

Cette information à prendre avec des pincettes n’a suscité pour le moment aucune réaction des officiels nigériens.

L’ancien président dont l’immunité a été levée, est poursuivi pour plusieurs chefs d’accusation.

Les autorités nigeriennes entretiennent d’excellentes relations avec le royaume chérifien, qui a récemment fourni au Niger une centrale électrique pour augmenter la capacité de production de la nigelec .

Il faut aussi noter que malgré plusieurs tentatives, l’ex président Bazoum a toujours refusé de signer sa lettre de démission.

Aujourd’hui, face à l’amaigrissement de ses soutiens internes et externes, Bazoum va t- il accepter l’offre marocaine ? Les prochains jours nous édifierons.

Par Tam tam info News