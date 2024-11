Les doléances des travailleurs nigériens au centre d’une rencontre entre la Ministre de la Fonction Publique et les centrales syndicales du Niger

Après les menaces de débrayage de certaines centrales syndicales, le gouvernement et les différentes centrales syndicales ont entamé des négociations pour trouver des solutions aux différentes plateformes revendicatives des syndicats.

La Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de l’Emploi, Mme Aissa Abdoulaye Tondi a rencontré, dans l’après-midi du jeudi 14 novembre 2024, les 15 centrales syndicales des travailleurs du Niger avec au centre des discussions les doléances des travailleurs.

Au terme de ces discussions, le Secrétaire Général dudit ministère, M. Dounama Abdou a indiqué que son entité est ’’en plein processus de négociations avec les 15 centrales syndicales du Niger sur les doléances qu’elles ont l’habitude de présenter au gouvernement à l’occasion de la fête du 1er mai’’.

’’Nous sommes à notre 3ème rencontre depuis l’ouverture des négociations le 16 octobre dernier par la ministre, et nous avons essayé de définir un timing pour ces négociations’’ a-t-il fait savoir, rappelant que la semaine dernière, ils se sont réunis pour faire, dans un premier temps, ’’l’évaluation du protocole d’accord antérieurement signé, faire le point des revendications qui ont été satisfaites, celles qui sont en cours de traitement, mais aussi celles qui n’ont pas été satisfaites’’.

Auparavant, ’’on faisait les négociations séparément, mais aujourd’hui, nous les faisons de façon groupée avec l’ensemble des centrales syndicales et nous sommes entrain d’examiner par groupement de ces centrales, toutes les doléances’’, a souligné M. Dounama Abdou selon qui, la première évaluation du premier protocole signé avec l’Inter syndicale des travailleurs du Niger a été déjà faite et aujourd’hui ’’nous nous sommes retrouvés pour poursuivre le même exercice avec la CTN et la CDTN’’.

À l’issue de cet exercice, ’’les partenaires sociaux ont estimé que le compte rendu que nous avons fait a été fidèle, et l’évaluation que nous avons présentée n’a pas fait objet de beaucoup de commentaires, et nous avons décidé de nous réunir dans les jours à venir pour poursuivre’’ a-t-il enfin laissé entendre.

Prions pour une solution acceptable entre les différentes parties.

Notre pays en pleine refondation a besoin de l’apport de tous.

Par Tam tam info News