NEWTON AHMED Barry doit assumer la portée de ses mots…

Les propos attribués à Newton Ahmed Barry sur son Excellence le Général d’Armée Abdourahamane Tiani, Président de la République, Chef de l’État du Niger, relèvent d’une gravité exceptionnelle. Dans un espace africain déjà trop souvent meurtri par les manipulations, les tensions et les entreprises de déstabilisation, chaque parole publique devrait traduire la retenue, la responsabilité et le sens des conséquences. Ce n’est manifestement pas le cas ici.

Il est proprement inacceptable qu’un Africain, quel que soit son parcours ou sa notoriété, se place du côté de la provocation, du mépris et de l’hostilité à l’égard d’un peuple souverain.

Quand on s’attaque à la dignité d’un chef d’État et à l’honneur d’une nation, on ne fait pas œuvre de courage. On se range simplement du côté du désordre, de l’irrespect et d’une parole devenue nuisible. Un tel comportement ne mérite ni indulgence ni silence.

Le Niger n’a que faire des leçons de moralité de ceux qui méprisent sa souveraineté tout en prétendant parler au nom de je ne sais quel idéal.

Les Nigériens savent reconnaître les discours suspects, les postures ambiguës et les fidélités douteuses. Ahmed Barry doit comprendre qu’en tenant des propos aussi lourds de sens, il s’expose à la réprobation générale et à une rupture de confiance irréversible. Ce n’est pas la colère qui parle ici, mais l’exigence de respect.

Qu’il soit clair que les peuples africains ne se laisseront plus distraire par des paroles de diversion ni par des attitudes qui servent, de près ou de loin, des intérêts étrangers.

La souveraineté n’est pas un décor, et la dignité nationale n’est pas négociable.

Ceux qui choisissent la voie de la provocation doivent savoir que leurs mots les poursuivront longtemps. Et lorsqu’un homme s’égare au point de piétiner l’honneur d’un peuple, il doit s’attendre à être tenu pour responsable de ses actes et de ses paroles.

Par Ousmane Jazy